5G成為成長最快的網路技術 2028年全球用戶將達50億

Ericsson在新一期的《行動趨勢報告》中預測，全球地區的5G網路服務用戶將在今年底達10億人，其中在東北亞及北美地區有最高使用滲透率，約接近35%，而東北亞的5G網路用戶人數更有年增3.2億人的成長幅度，包含台灣及南韓地區都有顯著5G網路使用人口。

Ericsson表示，目前影音內容成為主要驅動行動網路流量來源，過去兩年內翻倍成長的網路流量約70%源自影音內容傳輸，同時排名前4大的社群平台影音內容更佔據絕大部分行動網路流量。

而目前全球地區已經有將近230家電信業者開始提供5G網路服務，同時也有超過700款5G連網手機進入市場，而今年7月至9月間的5G網路服務用戶增長量約為1.1億人，總數達8.7億人，預期可在今年底累積達10億人，並且將在2028年可達50億人規模，屆時4G網路服務用戶人口也將達52億人，但預期之後將會逐年遞減。

至於5G網路成為主流通訊技術，Ericsson預期最快會在2027年發生，而在2028年的行動網路流量更預期會比今年增加近4倍，每月約可達325EB。

除了對應傳統4G網路應用模式，Ericsson認為5G網路將進一步帶動物聯網、人工智慧、環境感知、虛擬視覺等應用發展，同時頻寬資源也會隨著各地區逐漸淘汰2G、3G網路使用模式，進而釋出更多頻譜資源，加上整合未授權頻譜、中頻段等連接資源，藉此擴充5G網路，甚至未來的6G網路應用頻寬資源，並且連帶推動更龐大行動網路運算應用可能性。

因此，Ericsson認為隨著5G網路技術發展，將會有更多元運算、互動型態產生，甚至也能催生更多網路應用服務誕生，邊緣運算應用發展也將讓人存取資訊方式大幅改變。

隨著網路技術持續發展，Ericsson表示背後的能源應用也開始成為市場關注重點，尤其在全球各國提出零碳排放目標，如何導入再生能源、改善電力使用率與設備運作方式也成為未來市場關注重點。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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