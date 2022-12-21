亞馬遜宣布17款Echo裝置開始支援Matter通用連接協議

Ericsson在新一期的《行動趨勢報告》中預測，全球地區的5G網路服務用戶將在今年底達10億人，其中在東北亞及北美地區有最高使用滲透率，約接近35%，而東北亞的5G網路用戶人數更有年增3.2億人的成長幅度，包含台灣及南韓地區都有顯著5G網路使用人口。

2022-12-21 08:46