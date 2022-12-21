亞馬遜宣布17款Echo裝置開始支援Matter通用連接協議
在蘋果、三星、Google等主要推動物聯網規範業者均宣布旗下產品將開始加入Matter通用連接協議之後，亞馬遜稍早也如先前預告，正式宣布將使旗下產品開始支援Matter協議。
依照亞馬遜說明，包含第五代Echo Dot、支援時鐘功能的第五代Echo Dot、第四代Echo Dot與第三代Echo Dot，以及包含時鐘功能的第四代Echo Dot與第三代Echo Dot，另外也包含第四代Echo、第三代Echo。
其他版本，則包含Echo Studio、Echo Input、Echo Flex，以及第一款Echo Show、Echo Show 8、第二代Echo Show 8、第二代Echo Show 5、第三代Echo Show 10與Echo Show 15，總計17款裝置都會加入支援Matter協議，預期之後會加入更多裝置支援。
亞馬遜更將Matter規範納入Works with Alexa (WWA)認證項目，同時強調未來Alexa應用裝置要取得此項認證，都必須加入支援Matter規範。
而預期更多原本也對應亞馬遜物聯網連接規範的裝置，接下來也能藉由支援亞馬遜連接規範，間接能與更多物聯網裝置連接互動，並且透過iOS、Android裝置連網操作。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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