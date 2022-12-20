醫生鬼畫符也不怕了！Google Lens幫你看手寫處方箋
許多醫生在開處方箋時常會寫出潦草的手寫字，不只他人難以辨認，也常長成網路梗圖的靈感，但現在 Google 希望藉 AI 來破解這些難以閱讀的手寫處方，周一在印度舉辦的會談上宣布將是 Google Lens 的新應用之一。
Google Lens 智慧鏡頭目前已可辨識手寫字，並將字體複製貼上至使用者手機中，也可針對手寫字提供額外的輔助內容。新研發的處方箋辨識工具也將以類似方式，由使用者拍下醫生的處方箋，交由 Google Lens 處理影像後，即可列出藥品並提供藥品相關資訊。藥師的專業和辨認醫生手寫的方式，將在 Google Lens 的訓練過程中扮演重要角色。
這對於 Google AI 領域看似只是個小進展，但由於醫生常有自己的一套速記法，且在處方箋的辨識上更是不能出錯，因此未來 Google 的新研發或許對醫療界造成影響。
目前處方箋的功能仍處研發階段，未來才會真正運用於醫療場域，Google 也強調新技術將不會取代人類的辨識，而是作為將醫療紀錄數位化的輔助工具，醫療決策將不會全權交由Google 智慧鏡頭。
《本文作者Jocelyn，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
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