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加州能源委員會將投資26億美元建造9萬座電動車充電站

聯合新聞網／ 楊又肇

加州能源委員會 (The California Energy Commission)日前宣布，將提撥29億美元推動加州境內零碳排放轉型政策，其中26億美元將用於建設包含9萬座電動車充電站在內的基礎設施，藉此吸引更多人轉換使用電動車。

依照說明，9萬座電動車充電站將在未來4年內陸續建置，加上現行已有的8萬座，將使加州境內提供電動車使用的充電座總數可達17萬座，而另外約9億美元則將用於設計用於輕型電動車充電系統，同時另外約有17億美元資金將投資中型與重型電動車的充電系統。

在此之前，加州政府已經計畫在2025年以前於境內設置超過25萬座充電座，藉此進一步推動電動車使用比例，藉由建置足夠的充電座，說服更多使用者更換使用電動車，同時也能藉此推動電動車相關產業發展，進而增加更多就業發展機會。

今年美國聯邦政府通過的1兆美元基礎建設法案中，將提撥50億美元預算協助各州在未來5年內於州際公路設置電動車充電座，同時美國交通部日前也已經批准美國50個州、華盛頓特區與波多黎各擴充電動車充電座數量，其覆蓋公路長度達7萬5000英哩 (約12萬700公里)，至於加州政府則計畫在2035年以後，僅開放境內銷售電動車，或是混合動力車款。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 碳排放 華盛頓

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