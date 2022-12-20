三星傳解除成本控管限制 設法讓旗下產品更具競爭力
韓國經濟日報報導指稱，三星副總裁韓宗熙在近期的內部會議中指示，將透過解除成本控管限制，將進一步讓旗下產品更具競爭力，避免陷入與中國業者在低價產品競爭局面。
三星過往為了競爭新興市場，藉由成本控管方式推出A系列中階及入門機種，但仍不敵中國業者藉由大量壓低成本的競爭壓力。而在高階機種部分，除了與其他品牌Android機種競爭市場之外，三星也面臨與蘋果搶奪市場的壓力，形成多方夾擠情況。
尤其過往三星主力推動的Galaxy系列旗艦機種逐漸被各品牌產品瓜分市佔，尤其蘋果推出iPhone機種更持續佔據多數旗艦手機市場，而新興市場、中國市場更面臨中國業者競爭，同時目前主打的螢幕可凹折手機更處於早期發展階段，因此並未有出色表現。
三星近期著手成立Galaxy系列機種專屬處理器研發團隊，將獨立於三星半導體以外運作，主要希望更進一步推動Galaxy系列手機使用體驗與運算效能，或許也是三星新市場策略發展的一部分。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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