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Mozilla、Google與蘋果合作打造Speedometer 3 以相同測試標準衡量各瀏覽器性能

聯合新聞網／ 楊又肇

Mozilla、Google與蘋果宣布合作，將以WebKit技術為基礎打造可衡量瀏覽器運作效率的測試軟體Speedometer 3，讓使用者能更準確判斷新版Firefox、Chrome及Safari瀏覽器的運作速度表現。

在此之前，蘋果已經分別在2014年推出Speedometer 1.0版本，並且在2018年推出2.0版本，現行版本則是2.1。

而此次蘋果與Mozilla、Google共同合作，顯示希望藉由制訂相同測試標準，讓使用者更容易檢視不同處理器之間的運作效能表現差異，以及了解不同瀏覽器對於特定網頁內容相容性表現，並且能透過相同標準衡量瀏覽器是否合乎使用需求。

同時，Speedometer 3預期將加入更貼近真實環境使模式，藉此讓測試結果更符合實際狀況。

目前Speedometer 3仍處於開發階段，預期會在後續時候釋出，讓更多人測試瀏覽器使用體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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