Mozilla、Google與蘋果合作打造Speedometer 3 以相同測試標準衡量各瀏覽器性能

Mozilla、Google與蘋果宣布合作,將以WebKit技術為基礎打造可衡量瀏覽器運作效率的測試軟體Speedometer 3,讓使用者能更準確判斷新版Firefox、Chrome及Safari瀏覽器的運作速度表現。

在此之前,蘋果已經分別在2014年推出Speedometer 1.0版本,並且在2018年推出2.0版本,現行版本則是2.1。

而此次蘋果與Mozilla、Google共同合作,顯示希望藉由制訂相同測試標準,讓使用者更容易檢視不同處理器之間的運作效能表現差異,以及了解不同瀏覽器對於特定網頁內容相容性表現,並且能透過相同標準衡量瀏覽器是否合乎使用需求。

同時,Speedometer 3預期將加入更貼近真實環境使模式,藉此讓測試結果更符合實際狀況。

目前Speedometer 3仍處於開發階段,預期會在後續時候釋出,讓更多人測試瀏覽器使用體驗。

We’re excited to work with @googlechrome and @firefox on the next Speedometer benchmark, which measures real-world browser performance on the Web. Working together will help us further improve the benchmark and improve browser performance for our users.https://t.co/8NoPzoh9mF pic.twitter.com/21EjlN1u3z

— WebKit (@webkit) December 15, 2022