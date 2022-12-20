微軟、AWS、Meta及Tomtom合組Overture Maps基金會 推動規模更大的共用地圖內容

聯合新聞網／ 楊又肇

微軟、AWS、Meta及荷蘭電子地圖公司Tomtom宣布，將藉由合組Overture Maps基金會，進一步推動電子地圖資料共享、互通與再利用發展，藉此提高地圖應用服務的多元性與正確性。

而從合組成員並未包含Google及蘋果，顯然是為了對抗這兩家科技業者自行建立的Google Maps與Apple Maps圖資應用發展，透過建立共通使用的圖資內容，藉此推動更豐富的地圖應用服務內容。

至於在Overture Maps基金會成員中，微軟所持有圖資內容源自2013年以72億美元收購原本Nokia旗下的HERE，而亞馬遜則是在2020年宣布推出其地圖與定位服務Amazon Location，本身提供地圖導航服務的Tomtom，則是原本就持續累積自有圖資內容，並且對外提供使用。

Overture Maps基金會將由Linux基金會代管運作，同時也將開放更多業者加入，藉此讓合作地圖圖資內容更為完整、正確，同時也能加入更多以位置為基礎的資料，讓地圖應用服務可以有更多元發展空間。

由於多數業者沒有足夠資源建置自有地圖資料，因此多半是藉由與外部業者合作，或是僅能完善特定地區的圖資內容，導致許多業者傾向與Google合作，造成許多以地圖為基礎的應用服務多半仰賴Google Maps服務。蘋果方面則因為建立龐大的iOS市場體系，因此也有足夠理由與資源打造自有Apple Maps圖資內容，並且透過API串接形式讓更多第三方app使用，因此在市場上也佔據一定比重。

因此Overture Maps基金會組成目的有一定程度是為了避免Google與蘋果在圖資內容市場形成壟斷，希望額外成立大型圖資應用規模與其抗衡，同時也能確保眾多服務使用圖資內容的完整性、統一性，以及正確性，並且進一步推動更大規模的地圖服務應用發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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