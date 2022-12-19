快訊

世足賽／拿金手套獎座當「雞雞」 阿根廷門將：因法國人噓我

出席台大癌醫4周年院慶 郭台銘透露自己「下一個目標」

撐不住...全家茶葉蛋宣布調漲 一顆漲至13元、麻辣蛋20元

見鬼了？他時常手機莫名震動卻沒通知 YouTuber揭「幽靈震動」真相

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨手機放在口袋裡會經常感覺到莫名震動，但查看手機卻發現沒有任何通知。示意圖／ingimage
一名網友抱怨手機放在口袋裡會經常感覺到莫名震動，但查看手機卻發現沒有任何通知。示意圖／ingimage

你也曾遇過明明手機震動了，打開卻沒有任何訊息通知嗎？一名網友在PTT發文抱怨不知為何時常會感覺到手機出現莫名震動，原PO表示手機不論是螢幕關閉或開啟狀態，經常會感覺到震動，但查看訊息通知卻一點消息都沒有，連各APP的最新消息也都已讀取，完全不解為何手機會沒來由地亂震動，「請問各位知道原因或排解方法嗎？」

不少人歪樓笑回，「天氣變冷，小精靈抖一下」、「最近寒流來，手機有時候會冷到」、「天氣冷很正常啦～」、「是超自然震動耶 ～好興奮！」

也有人認真分析，指出有可能是某APP通知權限開啟，但iPhone設定內的通知中心、鎖定畫面和圓點標記被關掉，唯獨「聲音選項被打開」 ，可能會在手機靜音時轉為震動通知提醒。

知識型YouTuber「啾啾鞋」過去就曾解釋過發生「幽靈震動」的原因，美國密西根大學曾針對766位學生作問卷，發現高達99%的人都曾遇過幽靈震動的經驗，科學家簡單解釋有可能是人類大腦皮質誤將其他觸覺來源（如衣物摩擦、肌肉些微收縮等）判斷成手機在震動。

啾啾鞋舉例，當手機放進口袋的那一刻起，大腦會自動提高對於「震動」的靈敏度，因此當偵測不到「震動源」時，大腦便會把其他種的訊號來源（如衣物摩擦）當成是「手機在震動」。

PTT iPhone 手機 APP 幽靈 YouTuber

相關新聞

見鬼了？他時常手機莫名震動卻沒通知 YouTuber揭「幽靈震動」真相

你也曾遇過明明手機震動了，打開卻沒有任何訊息通知嗎？一名網友在PTT發文抱怨不知為何時常會感覺到手機出現莫名震動，原PO表示手機不論是螢幕關閉或開啟狀態，經常會感覺到震動，但查看訊息通知卻一點消息都沒

庫克拜訪賈伯斯最愛日本禪寺 腳上「1物」成意外焦點

近日蘋果執行長庫克（Tim Cook）飛往日本參訪多家企業和知名景點，除了以拜訪iPhone傳感器的合作夥伴SONY作為此次出行重點，其中一站還參觀了已故蘋果創辦人賈伯斯（Steven Jobs）一度想到此出家的日本禪寺「永平寺」，不料庫克在禪寺中所穿的「特殊鞋子」意外引起討論。

「全民用繞月飛行計劃」首航！SpaceX 星艦開啟飛行任務

Start Today, Inc. 行政總裁 Yusaku Maezawa 宣佈獲選參加 dearMoon 計劃的 8 名乘客和 2 名後備乘客，dearMoon 是星艦（SpaceX 開發的火箭）首個全民用繞月飛行計劃。

一周數位爆報／哥燒的不是充電線…而是智商？「匿名問答」App讓人羞羞惹！騙你色色的濾鏡要當心、直擊日本泡泡浴

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

進入市場時間再跳票 Faraday Future估明年3月量產、4月交車

今年8月宣布獲得新一輪5200萬美元承諾融資，並且強調即將開始生產車輛的Faraday Future，稍早由新上任執行長陳雪峰表示將從2023年3月底於加州工廠開始生產車輛，預計從4月開始向客戶進行交車。不過，陳雪峰也強調此時間目標是建立在公司能即時收到額外融資，並且獲得股東批准的前提之下。

輕量化機器人協力促智慧製造 彌補勞動力下滑缺口

有別於傳統認知的工業機器人僅為單臂機型，主要用以替代人類執行單純的3k（辛苦、危險、勞累）工作。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。