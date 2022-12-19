見鬼了？他時常手機莫名震動卻沒通知 YouTuber揭「幽靈震動」真相

你也曾遇過明明手機震動了，打開卻沒有任何訊息通知嗎？一名網友在PTT發文抱怨不知為何時常會感覺到手機出現莫名震動，原PO表示手機不論是螢幕關閉或開啟狀態，經常會感覺到震動，但查看訊息通知卻一點消息都沒有，連各APP的最新消息也都已讀取，完全不解為何手機會沒來由地亂震動，「請問各位知道原因或排解方法嗎？」

不少人歪樓笑回，「天氣變冷，小精靈抖一下」、「最近寒流來，手機有時候會冷到」、「天氣冷很正常啦～」、「是超自然震動耶 ～好興奮！」

也有人認真分析，指出有可能是某APP通知權限開啟，但iPhone設定內的通知中心、鎖定畫面和圓點標記被關掉，唯獨「聲音選項被打開」 ，可能會在手機靜音時轉為震動通知提醒。

知識型YouTuber「啾啾鞋」過去就曾解釋過發生「幽靈震動」的原因，美國密西根大學曾針對766位學生作問卷，發現高達99%的人都曾遇過幽靈震動的經驗，科學家簡單解釋有可能是人類大腦皮質誤將其他觸覺來源（如衣物摩擦、肌肉些微收縮等）判斷成手機在震動。

啾啾鞋舉例，當手機放進口袋的那一刻起，大腦會自動提高對於「震動」的靈敏度，因此當偵測不到「震動源」時，大腦便會把其他種的訊號來源（如衣物摩擦）當成是「手機在震動」。

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