OPPO確定未來3年以人民幣100億元投資OnePlus 同步預告OnePlus 11旗艦手機即將問世
在OnePlus (一加)9周年的向新而生主题演講中，OPPO產品長劉作虎強調自己將會是OnePlus品牌永遠的產品經理，同時也說明OPPO將定位為引領智慧生活的全球化科技品牌，而OnePlus則定調為OPPO旗下主打性能的先鋒品牌，更進一步釋出下一款旗艦手機OnePlus 11的預告影片。
如先前說明，未來OPPO與OnePlus將維持雙品牌並存發展模式，但形式上將以OPPO定位為全球化品牌，OnePlus則會繼續聚焦在性能表現，更標榜「OPPO線上就是OnePlus」。
此外，OnePlus確定會獲得OPPO先進技術資源，以及如先前傳聞，將在未來3年提供人民幣100億元額外投資，同時也說明為了做好產品，可以讓OnePlus品牌未來3年的硬體綜合境利潤率為0。
而在釋出預告影片中，除了確認將推出OnePlus 11旗艦手機，更顯示相機也會採用Hasselblad哈蘇相機鏡頭設計，預期也會採用OPPO旗下自研晶片設計。
目前暫時還無法確認OnePlus 11預計推出時程，而相關傳聞則指稱此款旗艦手機將搭載Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2處理器、16GB記憶體，以及包含解析度達QHD+、120Hz畫面更新率的6.7吋AMOLED螢幕，搭載支援100W有線快充設計的5000mAh電池設計，並且搭載5000萬畫素、4800萬畫素與3200萬畫素在內3種規格鏡頭構成的主相機系統。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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