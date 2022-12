HTC將於CES 2023揭曉新款混合實境頭戴裝置 主打輕巧配戴使用體驗

HTC稍早發出預告,確定將在美國西岸時間1月5日上午10點 (台灣時間1月6日凌晨2點)於CES 2023期間揭曉新款混合實境頭戴裝置,似乎同樣也將比照先前推出的VIVE Flow,主打輕巧配戴使用體驗。

而依照不少消息顯示,HTC即將推出新品,將對比Meta日前推出的Quest Pro,或是Pico推出的新款混合實境頭戴裝置Pico 4,並且強調會藉由外部相機系統設計,提供更高對比及更貼近真實影像色彩的「透視」感,讓使用者在不用取下頭戴裝置情況下,即可直接檢視外界狀況,甚至配合手機、PC使用混合實境應用服務。

同時,新款裝障在充滿電時的續航時間可達2小時,並且搭載兩組6DoF手持控制器,本身也能連接PC裝置以更高運算能力執行遊戲,或是需要更複雜運算的應用服務,同時也會藉由景深相機系統判斷使用者與周遭物體距離。

另外,HTC更強調在新款混合實境頭戴裝置所使用數據,都會透過獨立加密區塊進行保護,藉此避免個人隱私受影響。

Our Head of Product @shen talked to @thedextriarchy from @verge, sharing a preview of what's coming up for @htcvive at #CES2023 https://t.co/yc6YTCcv8a