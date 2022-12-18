HTC將於CES 2023揭曉新款混合實境頭戴裝置 主打輕巧配戴使用體驗
HTC稍早發出預告，確定將在美國西岸時間1月5日上午10點 (台灣時間1月6日凌晨2點)於CES 2023期間揭曉新款混合實境頭戴裝置，似乎同樣也將比照先前推出的VIVE Flow，主打輕巧配戴使用體驗。
而依照不少消息顯示，HTC即將推出新品，將對比Meta日前推出的Quest Pro，或是Pico推出的新款混合實境頭戴裝置Pico 4，並且強調會藉由外部相機系統設計，提供更高對比及更貼近真實影像色彩的「透視」感，讓使用者在不用取下頭戴裝置情況下，即可直接檢視外界狀況，甚至配合手機、PC使用混合實境應用服務。
同時，新款裝障在充滿電時的續航時間可達2小時，並且搭載兩組6DoF手持控制器，本身也能連接PC裝置以更高運算能力執行遊戲，或是需要更複雜運算的應用服務，同時也會藉由景深相機系統判斷使用者與周遭物體距離。
另外，HTC更強調在新款混合實境頭戴裝置所使用數據，都會透過獨立加密區塊進行保護，藉此避免個人隱私受影響。
Our Head of Product @shen talked to @thedextriarchy from @verge, sharing a preview of what's coming up for @htcvive at #CES2023 https://t.co/yc6YTCcv8a— HTC VIVE (@htcvive) December 16, 2022
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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