進入市場時間再跳票 Faraday Future估明年3月量產、4月交車

今年8月宣布獲得新一輪5200萬美元承諾融資，並且強調即將開始生產車輛的Faraday Future，稍早由新上任執行長陳雪峰表示將從2023年3月底於加州工廠開始生產車輛，預計從4月開始向客戶進行交車。不過，陳雪峰也強調此時間目標是建立在公司能即時收到額外融資，並且獲得股東批准的前提之下。

陳雪峰在今年11月底接任被Faraday Future罷免的Carsten Breitfeld (畢福康)，將以3年時間擔任Faraday Future新任全球執行長。在稍早舉行的全球投資者會議上，陳雪峰說明一切順利的話，Faraday Future將在2023年3月開始生產車輛，並且在4月初完成生產，預計在同月內開始向客戶交車。

不過，陳雪峰也強調前提是在Faraday Future能順利獲得額外融資，並且取得投資股東批准。在今年8月宣布獲得新一波融資，目前已經累積1.32億美元的承諾融資金額，並且順利取得其中7000萬美元，但扣除必要花費成本等金額，Faraday Future仍需1.5億至1.7億美元的額外金額才能順利讓車輛進行量產。

而從先前財報顯示，Faraday Future在2022財年第三季財報呈現8100萬美元營運虧損，相比去年同期虧損幅度達1.86億美元的情況呈現明顯改善，而在陳雪峰接任全球執行長之後，首要目標則是放在以最短時間內讓車輛順利交到客戶手上。

但從2017年公布概念車款，並且在2018年8月公布預量產車輛設計，即便Faraday Future接連強調會加快讓車輛進入市場，卻一再延後實際生產時程，甚至今年內就調整至少三次生產及交車預估時間，同時間內也有不少業者加速推動其電動車產品發展，因此Faraday Future屆時量產車款能否跟上市場需求，目前仍是未定。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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