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「全民用繞月飛行計劃」首航！SpaceX 星艦開啟飛行任務

聯合新聞網／ 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料消息來源 : Start Today Inc.、美通社、dearMoon
圖片及資料消息來源 : Start Today Inc.、美通社、dearMoon

Start Today, Inc. 行政總裁 Yusaku Maezawa 宣佈獲選參加 dearMoon 計劃的 8 名乘客和 2 名後備乘客，dearMoon 是星艦（SpaceX 開發的火箭）首個全民用繞月飛行計劃。

2021 年 3 月，Maezawa 在官方 dearMoon 網站發出了招募，希望有機會讓更多不同的人才進入太空，並收到來自 249 個國家和地區超過 100 萬宗申請。

目前有 8 名乘客將與 Maezawa 一起繞月飛行約 7 天，然後返回地球。

圖片及資料消息來源 : Start Today Inc.、美通社、dearMoon
圖片及資料消息來源 : Start Today Inc.、美通社、dearMoon

主要乘客名單如下：

．Steve Aoki：獲得兩次格林美提名的音樂製作人、藝術家、時裝設計師和企業家

．Rhiannon Adam：攝影藝術家

．Tim Dodd：內容創作者、攝影師、攝像師和音樂家。YouTube 頻道「Everyday Astronaut」主持人

．Yemi A.D.：跨界創作力、社會創新者和編舞家

．Brendan Hall：紀錄片製作人

．Karim Iliya：攝影師和製片人

．TOP / Choi Seung Hyun：音樂家、屢獲殊榮的電影演員和狂熱的藝術收藏家

．Dev D. Joshi：專業演員和社交媒體網紅

這次計劃有兩名後備乘客，分別是美國單板滑雪奧運金牌得主 Kaitlyn Farrington 和日本舞蹈家兼編舞家 Miyu。

Maezawa 在 2021 年 12 月留在國際太空站 (ISS) 實現了他進入太空的夢想。他的下一個挑戰是人類歷史上第一次在月球旅行。

Maezawa 分享說：「我們收到來自世界各地約 100 萬人的申請…… [乘客] 都是很棒的人。每個人都沒有固定任務，但我希望每名乘客都能認識到離開地球所承擔的責任…… 他們將從這次經歷中獲益良多，我希望他們能利用這次體驗為地球和人類作出貢獻。」

SpaceX 客戶營運與整合副總裁 Jessica Jensen 表示：「整個 SpaceX 團隊都為這些傑出人才加入 dearMoon 任務感到興奮。我們期待著這支由世界各地藝術家、內容創作者和運動員組成的團隊的飛行，他們將在月球表面的 200 公里內旅行，完成環繞月球的完整旅程，然後安全地返回地球。」

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

太空 藝術家

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