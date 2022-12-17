SpaceX向FCC遞交申請 手機可直連使用Starlink衛星通訊服務

在12月初向美國聯邦通信委員會 (FCC)遞交申請內容顯示，SpaceX計畫讓旗下衛星通訊服務Starlink可對應手機直連功能，讓支援此功能設計的手機可以直接透過衛星通訊方式連接上網。

在此之前，Starlink已經與美國電信業者T-Mobile建立合作，藉由衛星聯網方式擴大T-Mobile通訊服務覆蓋範圍，而當時便提及明年發射的新一波低軌道衛星中，將會嵌入T-Mobile對應中頻段PCS頻譜 (1900MHz規格)訊號發射與接收功能，讓位於地面上的智慧型手機可以直接透過衛星通訊。

而此次向美國聯邦通信委員會提出申請，則是希望獲准使用相關頻段，讓手機端能連接衛星通訊上網，或是藉由衛星通訊進行通話。

在相關申請內容中，Starlink表示其通訊服務將涵蓋聲音、訊息、基本上網傳輸功能，理論上的上傳速度介於3Mbps至7.2Mbps之間，下載速度則介於4.4Mbps至18.3Mbps之間。

目前包含華為、蘋果在內業者都已經宣布在手機產品內提供藉由衛星訊號進行緊急呼救的功能，除了可發送手機所在位置，更能傳遞簡單的訊息內容，但目前還無法直接透過衛星訊號傳遞通話內容，或是用來上網。

藉由繞行地球的低軌道衛星訊號上網，將能打破地形影響與基地台佈建密度限制，讓使用者能在各個地方連接上網，並且透過高速傳輸方式傳遞內容，預期將會配合現有行動網路資源改變傳統上網型態。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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