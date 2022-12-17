微軟將其Soundscape環境3D音訊技術開源 讓開發者打造更多應用服務
早在2017年以Project Soundscape代稱推出，原本計畫用於虛擬視覺，讓使用者能以更身歷其境感受聲音，或是能作為擴增實境導航應用的3D音訊技術，稍早由微軟宣布將從2023年1月3日起以開源形式使用，並且將透過GitHub公布其原始編碼，方便開發者取用，藉此打造更多應用服務。
微軟表示，在經歷多年的研究發展，Soundscape已經完成其原本目的，因此希望透過開源讓此項技術能有更多應用可能性。
在微軟原先規劃中，Soundscape可透過模擬真實音場效果，讓使用者能透過聲音方向性進行互動，包含可在虛擬視覺環境中聽聲辯位，或是感受更具沉浸感的聲音內容，而用於結合擴增實境導航功能時，則可透過聲音變化引起使用者注意特定景點，或是留意附近值得前往餐飲店家等。
此外，微軟後續也將Soundscape相關技術應用在無障礙領域，透過此聲音技術引導視障者更容易走較安全路徑，或是避開障礙物。
而此次宣布將從明年出讓Soundscape以開源形式提供使用，微軟說明目前將使原本在iOS平台提供使用app下架，而先前已經從蘋果App Store下載安裝的版本，則可繼續使用至2023年6月。
至於隨著微軟將Soundscape開源，原先與Sony LinkBuds耳機合作，可透過LinkBuds耳機協助盲人或弱視患者能透過聲音指引行進方向的功能，顯然也將無法繼續使用。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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