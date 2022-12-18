一周數位爆報／哥燒的不是充電線…而是智商？「匿名問答」App讓人羞羞惹！騙你色色的濾鏡要當心、直擊日本泡泡浴

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

愚蠢度：★★★★★ 小編評語：我不能理解他的想法，無言了XD。

幾乎所有外送員都會裝機車手機架，方便外送時看導航、操作手機。示意圖／記者翁至成攝影

省錢度：★★★★★ 小編評語：每次都免費LINE貼圖一定要好好下載玩一下！

LINE隱藏版免費貼圖來囉！《聯合新聞網》整理出10種有期限的貼圖，其中1樣還免任務直接送給你，超級霸氣，快來看看有什麼吧。（製圖／聯合新聞網）

好玩度：★★★★☆ 小編評語：吼唷～不要用這個亂問奇怪的問題（？

不少Instagram網友日前在夯一款「匿名問答」App，名為「NGL App」，吸引不少人在限動上回答網友的問題。（製圖／聯合新聞網）

實用度：★★★★☆ 小編評語：台灣不曉得何時會開放衛星SOS救援服務呢？

救難隊透過iPhone 14「衛星SOS緊急服務」及中繼中心的通報，順利救起受困在峽谷中的男女。（翻攝自MontroseSAR推特）

驚嚇度：★★★★☆ 小編評語：這種要騙你色色地方（？的濾鏡還是不要玩太大比較好～。

許多用戶會在TikTok上使用「透明濾鏡」拍攝作品，畫面中，這些創作者宛若真的「隱身」了。擷取自TikTok

傻眼度：★★★★★ 小編評語：原廠車過不了關真的太莫名其妙了啦！

車主向《聯合新聞網》貼出自己的原廠Gogoro一代照片，表示車牌上方的確是「紅色的反光燈」，而不是「反光片」，也成為驗車未過的原因。（讀者提供）

害羞度：★★★★★ 小編評語：為什麼看完影片有一種身歷其境的感覺（？

YouTuber「Joeman」（左）帶眾人體驗日本泡泡浴，也讓他們相當驚訝洗泡泡浴的場景有既視感。（翻攝自Joeman YouTube頻道）

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