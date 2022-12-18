一周數位爆報／哥燒的不是充電線…而是智商？「匿名問答」App讓人羞羞惹！騙你色色的濾鏡要當心、直擊日本泡泡浴

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外送員整日在外奔波，利用手機接單、聯繫店家及顧客，手機耗電非常兇，若在雨天更需要做好防水措施，因此路上經常見到外送員會在手機支架上安裝「手機雨傘」或替手機包上夾鏈袋，再連接行動電源充電，但日前有一名網友就發文勸世「手機線真的不能省」，他使用來路不明的充電線，沒想到當場讓線材「燒破洞」。 （繼續閱讀…）
愚蠢度：★★★★★
小編評語：我不能理解他的想法，無言了XD。
倒數半個月告別2022，是不是該用新貼圖迎接2023了呢？LINE免費貼圖隱藏版又來了！《聯合新聞網》這次整理出10種有期限的LINE免費貼圖，其中以「中鋼51 We Can-企業文化篇1」最大方，「免任務」直接下載免費貼圖，還能用180天直接到「2023年暑假」，不過還是要注意每個LINE貼圖都有「下載期限」，部分活動只到今年12月31日，可別一直ㄍ一ㄥ到最後才發現過期囉！ （繼續閱讀…）
省錢度：★★★★★
小編評語：每次都免費LINE貼圖一定要好好下載玩一下！
回顧2022年，大家一定有很多事想和好友們聊聊！而社交平台Instagram（IG）、Facebook（FB，臉書）最近在夯什麼？原來是在夯一款「匿名問答」的App名為「NGL」，火速占據蘋果（Apple）的App Store免費排行榜第1名，擠下堪稱是「抓猴神器」Zenly的替代App「冰友」，到底該怎麼玩這款匿名發問的App？《聯合新聞網》帶你操作去。 （繼續閱讀…）
好玩度：★★★★☆
小編評語：吼唷～不要用這個亂問奇怪的問題（？
蘋果（Apple）在iPhone 14系列新出「車禍偵測」、「衛星SOS緊急服務」功能，在意外發生當下的即時協助讓人印象深刻，但若把這「兩個功能」結合是否會更強大呢？答案是肯定的！ （繼續閱讀…）
實用度：★★★★☆
小編評語：台灣不曉得何時會開放衛星SOS救援服務呢？
隨著數位發展部擬定禁止公部門使用抖音，抖音的相關話題也越演越烈。日前抖音上出現一款「透明濾鏡」，用戶使用此濾鏡後，便能在鏡頭前「隱身」，吸引不少創作者拍攝大膽脫衣、裸露的短影片。不過最近在推特上也流傳破解方法，只要使用「土法煉鋼」的方式，就能將創作者的身形一覽無遺。 （繼續閱讀…）
驚嚇度：★★★★☆
小編評語：這種要騙你色色地方（？的濾鏡還是不要玩太大比較好～。
沒改車去驗車竟然不會過？一名網友抱怨已購買逾5年的知名大廠一代電動車，帶去板橋監理站準備過戶時，竟被告知驗車沒過，原因是因為業者曾發函表示，原廠車其中一個配件不合格，讓他相當傻眼，業者也未盡告知消費者更換的責任，引起網友討論，對此業者也有回應。 （繼續閱讀…）
傻眼度：★★★★★
小編評語：原廠車過不了關真的太莫名其妙了啦！
知名YouTuber「Joeman」除了開箱影片外，平價與奢華的「Joe是要對決」單元也吸引不少人觀看，這次Joeman前進日本東京吉原揭密兩者價差6萬6000元日幣（約台幣1萬4884元）的「奢華泡泡浴」與「平價泡泡浴」是否有所不同，引起網友爭睹，影片才播出2天，點閱已破百萬次。 （繼續閱讀…）
害羞度：★★★★★
小編評語：為什麼看完影片有一種身歷其境的感覺（？
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台灣放伴教育協會今天公布一項調查顯示，63.7%的學生自認能判斷出網路上的錯誤訊息，但同時有66.4%的人幾乎不曾或僅偶...
在12月初向美國聯邦通信委員會 (FCC)遞交申請內容顯示，SpaceX計畫讓旗下衛星通訊服務Starlink可對應手機直連功能，讓支援此功能設計的手機可以直接透過衛星通訊方式連接上網。
機器人可持續工作，帶來可預測可重複的結果，並提高工作效率和產量。
數據顯示，2025年全球機器人市場規模將成長2.5倍，達267億美元規模。今年8月舉辦的「2022台灣機器人與智慧自動化展（TAIROS）」中，經濟部技術處展出12項最新智慧機器人科技，包含可同時控制3個機器人協作的全球最多軸機器人控制器，透過單一系統整合多手臂應用，可提升50%以上的產能。
早在2017年以Project Soundscape代稱推出，原本計畫用於虛擬視覺，讓使用者能以更身歷其境感受聲音，或是能作為擴增實境導航應用的3D音訊技術，稍早由微軟宣布將從2023年1月3日起以開源形式使用，並且將透過GitHub公布其原始編碼，方便開發者取用，藉此打造更多應用服務。
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