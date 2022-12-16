快訊

12/16【早晨財經速解讀】道瓊暴跌760點 台積電ADR殺2.4% 費半重挫4% 這輪會破底嗎？

決戰星期天！阿根廷隊「梅西迷弟們」的奪冠青春夢

瑞典CAKE針對農務需求打造電動全地形車Kibb 具備半自動駕駛功能

聯合新聞網／ 楊又肇

瑞典廠商CAKE在CES 2019展出名為Ösa的可模組化電動二輪機車之後，在即將到來的CES 2023又準備展示另一款名為Kibb，並且具備半自動駕駛功能的四輪電動全地形車款。

CAKE表示，Kibb雖然規劃為全地形車款，但最主要希望透過電動車以電力驅動、高扭力等特性，藉此推動低碳排放且更有耕作效率的農務應用，本身可以輕易在農田中行走運作，並且能掛載拖車等配件，藉此對應整地、種植、收割等需求。

同時，Kibb也能藉由半自動駕駛特性，透過行程安排，讓整地等農務能以自動化形式完成，並且讓使用者能空出雙手完成其他工作。

目前Kibb仍處於早期研發階段，CAKE預計將在2025年讓此款車輛進入量產。至於Kibb名稱則是源自瑞典哥特蘭島上的古語「Gutniska」，意思就是「牛」。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

瑞典 碳排放

延伸閱讀

IKEA嘉義店26日開幕！網揪「少1熱門賣點」在地人失望：不去了

瑞典動物園「5隻黑猩猩出逃」！園方無奈狙殺其中3隻

世足賽／賽事進入尾聲 瑞典球星看好梅西率隊奪冠

休旅車撞上「防核爆等級」舊衣回收箱 網看傻：新北市跟瑞典坦克聯名的？

相關新聞

瑞典CAKE針對農務需求打造電動全地形車Kibb 具備半自動駕駛功能

瑞典廠商CAKE在CES 2019展出名為Ösa的可模組化電動二輪機車之後，在即將到來的CES 2023又準備展示另一款名為Kibb，並且具備半自動駕駛功能的四輪電動全地形車款。

美光推出全球最先進232層NAND設計的消費級2550 NVMe SSD

美光宣布其採用232層NAND設計、以PCIe Gen4架構為基礎的消費級2550 NVMe SSD，目前已經向全球PC OEM業者提供，預計用於主流筆電與桌機，並且能提高資料存取效率，同時降低裝置耗電量。

OPPO自製藍牙技術組合晶片MariSilicon Y曝光 再揭智慧眼鏡Air Glass 2、重量僅38公克

在今年舉辦的INNO Day 2022首日活動中，OPPO宣布針對其佈局健康應用市場需求，推出其自製藍牙技術組合晶片MariSilicon Y，並且推出應用此款晶片的OHealth H1家用健康監控設備，以及旗下第二款智慧眼鏡OPPO Air Glass 2。

Qualcomm推出以Wi-Fi 7為基礎的沉浸式家用連接平台 相應產品將於明年下半年問世

Qualcomm宣布將推出以Wi-Fi 7無線網路技術打造的沉浸式家用連接平台 (Qualcomm Wi-Fi 7 Immersive Home Platform)，將最大化利用5GHz及6GHz傳輸頻段，分別對應320MHz與240MHz頻寬，並且透過自動頻率控制 (Automated Frequency Coordination，AFC)統包服務支援更高功率運作模式，實現體積更小、更具能源效率，並且能有更高成本效益的家用連接平台裝置設計。

才剛清理過人事…馬斯克再下狠手 開價768元就把「藍鳥雕像」賣了

馬斯克於辦公室清出一千多件商品，連藍鳥的紀念品也要賣掉，看起來不論是人事還是辦公環境，他都做出相當徹底的整理。 接管推特（Twitter）以後馬斯克清理完人事，現在要來清理辦公室了。根據外媒報導

5G推升數位服務 持續創新應用並優化體驗

隨著5G的大規模部署，相關廠商陸續投入6G技術研發，其對頻寬和效能的嚴苛的要求，為無線產業帶來全新的挑戰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。