瑞典CAKE針對農務需求打造電動全地形車Kibb 具備半自動駕駛功能
瑞典廠商CAKE在CES 2019展出名為Ösa的可模組化電動二輪機車之後，在即將到來的CES 2023又準備展示另一款名為Kibb，並且具備半自動駕駛功能的四輪電動全地形車款。
CAKE表示，Kibb雖然規劃為全地形車款，但最主要希望透過電動車以電力驅動、高扭力等特性，藉此推動低碳排放且更有耕作效率的農務應用，本身可以輕易在農田中行走運作，並且能掛載拖車等配件，藉此對應整地、種植、收割等需求。
同時，Kibb也能藉由半自動駕駛特性，透過行程安排，讓整地等農務能以自動化形式完成，並且讓使用者能空出雙手完成其他工作。
目前Kibb仍處於早期研發階段，CAKE預計將在2025年讓此款車輛進入量產。至於Kibb名稱則是源自瑞典哥特蘭島上的古語「Gutniska」，意思就是「牛」。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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