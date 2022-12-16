微軟收購英國光纖技術業者Lumenisity 強化Azure雲端服務運作效率

微軟日前宣布收購英國光纖技術業者Lumenisity，藉此強化其Azure雲端服務平台背後網路基礎架構，並且預期藉由Lumenisity的空芯光纖 (Hallow Core Fiber,HCF)技術提高網路傳輸效率。

Lumenisity的空芯光纖技術源自英國南安普敦大學光電研究中心，並且於2017年自研究中心拆分為獨立公司。

相比傳統以實心玻璃材質打造的光纖設計，空芯光纖具備傳遞速度提升47%，同時延遲表現更低，甚至在訊號傳遞衰竭率表現更低，在長距離佈署應用更可減少轉發器 (repeater)使用量，加上本身架構設計更能讓整體應用成本降低。

微軟認為，藉由Lumenisity空芯光纖技術將能進一步提升Azure雲端服務平台背後基礎架構，並且讓其雲端服務運作效率加快、滿足更多低延遲表現的客戶需求，尤其目前越來越多雲端服務應用與金融、串流影音、遊戲、虛擬視覺、通訊，甚至人工智慧互動等應用結合，因此需要更進一步提升雲端網路傳輸效率。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦