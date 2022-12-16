美光推出全球最先進232層NAND設計的消費級2550 NVMe SSD
美光宣布其採用232層NAND設計、以PCIe Gen4架構為基礎的消費級2550 NVMe SSD，目前已經向全球PC OEM業者提供，預計用於主流筆電與桌機，並且能提高資料存取效率，同時降低裝置耗電量。
依照美光說明，消費級2550 NVMe SSD在PCMark 10基準測試結果，相比同類競品在檔案傳輸速度提升112%，辦公室生產力應用程式執行速度約提升67%，載入大型遊戲的速度則提升57%，而執行內容創作應用程式的速度更提升78%，另外更提供每秒高達5GB的連續讀取效能，以及每秒高達4GB連續寫入效能，比起前一代產品分別在連續讀取效能、連續寫入效能提升43%及33%。
而透過最佳化啟動或停止自動節能狀態，並且在控制器採先進製程節點設計，同時運用主機記憶體緩衝技術 (Host Memory Buffer，HMB)，移除DRAM以節省功耗，使得此款SSD可實現低於2.5mW的電池休眠功耗，以及低於150mW的閒置功耗，而動態功耗則控制在5.5W以下，藉此延長裝置電池使用壽命。
美光2550 NVMe SSD分別提供22 x 80mm、22 x 42mm，以及22 x 30mm三種規格，容量則提供256GB、512GB及1TB三種選項。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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