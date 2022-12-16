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Qualcomm針對物聯網裝置設計需求推出名為QCX216 LTE的數據晶片

聯合新聞網／ 楊又肇

宣布針對居家使用環境推出新款Wi-Fi 7網路平台設計方案之後，Qualcomm接續針對物聯網裝置推出名為QCX216 LTE的數據晶片，採用2016年於3GPP Release 13規範補充提出LTE Cat.1 bis設計，結合Qualcomm的地面定位服務，讓物聯網裝置能以包含數十億筆地理座標資料庫進行更精準定位，並且能透過10Mbps速度傳遞資訊。

設計方面，QCX216 LTE數據晶片本身採用Arm Cortex-M3雙核心CPU，峰值下載速度可達10Mbps，上傳速度則可達5Mbps，支援2組SIM卡插槽或是eSIM設計，運作環境則可對應攝氏90度或零下40度設計。

QCX216 LTE數據晶片主要鎖定物聯網裝置應用，強調對應更低電力損耗量，並且支援經準的地理位置定位，同時也支援10Mbps傳輸速率表現，讓物聯網裝置能對應穩定連接表現，進而讓智慧電錶、追蹤器、智慧移動、停車計時器、居家自動化和安全，以及其他以定位為基礎的物聯網裝置，更可衍生更多垂直應用。

而本身更以LTE Cat.1 bis設計打造最佳化應用模式，並且對應全球地區使用，更可與現有LTE蜂巢式基礎設施無縫連接，支援多技術掃描能力，藉此協助不同產業打造開發超低電耗的物聯網裝置，更可讓OEM廠商打造體積更小且經濟實惠的物聯網產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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