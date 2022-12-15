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OPPO自製藍牙技術組合晶片MariSilicon Y曝光 再揭智慧眼鏡Air Glass 2、重量僅38公克

聯合新聞網／ 楊又肇

在今年舉辦的INNO Day 2022首日活動中，OPPO宣布針對其佈局健康應用市場需求，推出其自製藍牙技術組合晶片MariSilicon Y，並且推出應用此款晶片的OHealth H1家用健康監控設備，以及旗下第二款智慧眼鏡OPPO Air Glass 2。

相較市場推出的高階藍牙技術組合晶片，OPPO強調MariSilicon Y約可提供高出50%比例的藍牙傳輸頻寬，並且藉由整合特殊NPU設計，讓MariSilicon Y可發揮每秒高達1兆次的操作次數，同時也能傳遞24-bit/192kHz規格的超高音質數位音訊，更可對應空間音訊內容呈現。

未來MariSilicon Y將應用在更多OPPO耳機產品，而此次則是分別用於隸屬旗下健康品牌OHealth的首款家用健康監控設備OHealth H1，以及旗下第二款智慧眼鏡OPPO Air Glass 2。

其中，OHealth H1提供6種健康數據量測功能，分別包含血氧、心電圖、心率、心肺活動、體溫，以及睡眠追蹤相關數據，並且透過高度精準感測元件及演算法確保數據可靠性，包含與歐姆龍合作高精度血氧量測元件、藉由降噪技術確保量測心肺活動時的準確性，藉此讓使用者能藉由數據分析結果調整個人生活作息，或是改變飲食習慣等。

而OHealth H1採用方便攜帶尺寸與簡約外型設計，方便使用者隨時在家，或是在出外旅行過程紀錄個人身體數據變化，進而了解個人健康狀況。

至於第二款智慧眼鏡OPPO Air Glass 2，相較第一款產品採用更貼近一般眼鏡設計，同時重量僅38公克，功能部分也支援電話接聽、播打，以及提供即時翻譯功能，另外也具備在地導航功能，或是透過語音轉文字功能，讓聽障者能藉由此款智慧眼鏡了解他人陳述內容，之後更預期增加更多應用可能性。

OPPO產品長劉作虎強調，未來OPPO將持續以技術推動創新，並且藉由更多科技應用產品讓使用者生活可以變得更加便利，更說明OPPO將持續以開放心態與市場擴大合作，目前更有超過30萬名開發者與70萬名創作者藉由OPPO開放平台生態推動其應用產品及服務，進而創造更多發展機會，而OPPO也將持續支持全球各地區的新創業者打造更多創新產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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