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Arm傳不再向阿里巴巴在內科技業者提供Neoverse V系列架構授權

聯合新聞網／ 楊又肇

美國政府頒布技術出口禁令，以及英國政府確定禁止技術授權出口之後，Arm決定不再繼續向阿里巴巴在內中國科技業者提供新版Neoverse V系列架構設計授權。

在此之前，美國政府已經在今年10月頒布更進一步的技術出口管制，而英國政府也擔心Arm授權設計可能被用於軍事威脅，在金融時報引述消息人士說法表示，Arm將不再繼續向阿里巴巴在內中國科技業者提供其新版Neoverse V系列架構設計授權，可能將導致這些中國科技業者無法藉由Arm高效能晶片架構設計打造產品。

不過，Arm與阿里巴巴均未對相關報導內容作回應。

今年11月時，NVIDIA已經確定因應美國政府限令，針對中國市場打造取代A100 GPU的衍生版A800 GPU，藉此在符合美國政府在出口管制要求情況下，繼續維持中國市場發展策略。

另外，美國政府接下來也預期將把中國儲存業者長江存儲 (Yangtze Memory Technologies)與其他35家業者列入技術出口限制名單。而長江存儲被列入限制名單的原因，是因為其向華為提供NAND Flash產品，並且將被先列入未經確認情況，若長江存儲在接下來的兩個月內無法證明自己未有違規情況，就會進一步被列入技術禁止出口清單。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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