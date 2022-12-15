蘋果正式釋出iOS 16.2等作業系統更新 正式帶來無邊記app、AirDrop傳輸時間限制、新版家庭介面
在日前釋出測試版本提供預覽之後，蘋果稍早釋出iOS 16.2、iPadOS 16.2、watchOS 9.2，以及macOS Ventura 13.1等正式版本更新，另外也針對HomePod產品釋出新版更新內容，其中更進一步將衛星緊急呼救功能正式帶到英國、法國、德國及愛爾蘭，更在iPhone、iPad及Mac機種增加更方便線上協作討論事宜的無邊記app。
其中，在無邊記app以空白畫布為基礎，使用者可在畫布上任意加上註記內容的便條紙、文字、塗鴉，或是任意形狀內容，同時也能透過手是在畫布上任意點選、移動，並且能隨時加入照片、影片、音訊、文件、PDF、網頁連結、地圖位置等內容，方便使用者透過線上協作形式討論事宜，最多可允許100名使用者同時在線上討論互動，此外也能配合FaceTime進行更進一步的線上互動討論。
所有在無邊記app討論內容都會紀錄在iCloud，並且透過個人iCloud帳號於不同蘋果裝置上同步。
在此次更新中，蘋果則是正式在iOS 16.2加入iCloud服務端到端加密保護功能，而先前提及的AirDrop僅能向所有人開放10分鐘傳輸時間的限制，以及Apple Music的卡拉OK功能與新版天氣、家庭介面設計也都正式在iOS 16.2提供，而iPhone 14系列機種提供的衛星緊急呼救功能，目前也正式延伸到英國、法國、德國及愛爾蘭地區提供使用，另外也將在即時動態更新提供包含NBA、MLB、英超等賽事即時比分內容。
而在iPadOS 16.2與macOS Ventura 13.1版本更新中，同樣也會加入iCloud服務端到端加密保護功能、AirDrop僅能向所有人開放10分鐘傳輸時間的限制、增加無邊記app，以及家庭介面設計等更新，而在搭載M1或M2處理器的iPad機種則會加入可在外接顯示器使用幕前調度 (Stage Manager)功能。
至於在watchOS 9.2版本更新中，則是會加入在訓練項目加強跑步、騎行等訓練強度功能，另外也會加入新版家庭介面設計。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📢 【實用】冰棒Zenly沒了！5款「找尋好友定位」App推薦！這2款人人都有、直接緊盯行蹤
📢 肉身騎士慘遭三寶車撞飛…觸發iPhone 14車禍偵測 網見「第一視角」大讚1亮點
📢 這次有精品款！11款LINE期間限定免費貼圖來了 打包爽用到2023年暑假
📢 【上班鬱卒】iPhone「提醒事項」App藏1招 大噴正能量自動喊話打氣
📢 【周報】迪士尼用60元貼圖乳滑？把iPhone App「滑掉」更耗電？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言