蘋果正式釋出iOS 16.2等作業系統更新 正式帶來無邊記app、AirDrop傳輸時間限制、新版家庭介面

在日前釋出測試版本提供預覽之後，蘋果稍早釋出iOS 16.2、iPadOS 16.2、watchOS 9.2，以及macOS Ventura 13.1等正式版本更新，另外也針對HomePod產品釋出新版更新內容，其中更進一步將衛星緊急呼救功能正式帶到英國、法國、德國及愛爾蘭，更在iPhone、iPad及Mac機種增加更方便線上協作討論事宜的無邊記app。

其中，在無邊記app以空白畫布為基礎，使用者可在畫布上任意加上註記內容的便條紙、文字、塗鴉，或是任意形狀內容，同時也能透過手是在畫布上任意點選、移動，並且能隨時加入照片、影片、音訊、文件、PDF、網頁連結、地圖位置等內容，方便使用者透過線上協作形式討論事宜，最多可允許100名使用者同時在線上討論互動，此外也能配合FaceTime進行更進一步的線上互動討論。

所有在無邊記app討論內容都會紀錄在iCloud，並且透過個人iCloud帳號於不同蘋果裝置上同步。

在此次更新中，蘋果則是正式在iOS 16.2加入iCloud服務端到端加密保護功能，而先前提及的AirDrop僅能向所有人開放10分鐘傳輸時間的限制，以及Apple Music的卡拉OK功能與新版天氣、家庭介面設計也都正式在iOS 16.2提供，而iPhone 14系列機種提供的衛星緊急呼救功能，目前也正式延伸到英國、法國、德國及愛爾蘭地區提供使用，另外也將在即時動態更新提供包含NBA、MLB、英超等賽事即時比分內容。

而在iPadOS 16.2與macOS Ventura 13.1版本更新中，同樣也會加入iCloud服務端到端加密保護功能、AirDrop僅能向所有人開放10分鐘傳輸時間的限制、增加無邊記app，以及家庭介面設計等更新，而在搭載M1或M2處理器的iPad機種則會加入可在外接顯示器使用幕前調度 (Stage Manager)功能。

至於在watchOS 9.2版本更新中，則是會加入在訓練項目加強跑步、騎行等訓練強度功能，另外也會加入新版家庭介面設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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