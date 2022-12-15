受歐盟數位市場法案影響 蘋果可能準備在iPhone、iPad開放使用第三方軟體市集

彭博新聞記者Mark Gurman指稱，蘋果接下來可能準備允許在iPhone、iPad機種上使用第三方軟體市集服務。

在此之前，蘋果曾為了是否開放使用者透過側載 (side loading)方式自行安裝app的情況提出反對意見，認為此舉將產生更大資料安全風險，而Google雖然允許使用者手動安裝APK檔案，藉此使用Google Play Store收錄以外的app，但基於資訊隱私安全考量，並不建議使用者這麼做。

不過，在日前歐盟推行數位市場法案影響之下，蘋果似乎已經開始著手調整App Store使用模式，或許將允許使用者在iPhone或iPad上使用第三方軟體市集，而此項調整最快可能會隨著明年準備推出的iOS 17更新出現。

若依照數位市場法案相關規定，蘋果最晚必須在2024年3月6日以前完成調整，同時可能必須配合允許使用第三方軟體市集下載app，將進一步開放其軟硬體底層框架，並且允許更多人取用其API資源打造應用服務。

在目前市場壓力之下，蘋果已經逐步開放其NFC應用限制，藉此與更多裝置連動，並且在App內支付項目也開始允許透過第三方服務完成付費，甚至在尋找功能也加入支援第三方配件定位功能。而在歐盟推行的數位市場法案中，若蘋果拒絕配合調整，將可能面臨以全球營收20%計算的高額罰款，以蘋果目前在全國市場營收來看，罰款金額將高達800億美元。

另一方面，若蘋果因為歐盟數位市場法案而必須在iPhone、iPad上開放使用第三方軟體市集服務，這樣調整有可能進一步擴展到歐盟境外地區。

而從蘋果先前允許使用者透過第三方服務支付App內購買內容，但同樣必須符合蘋果驗證機制的作法，未來蘋果如果同意開放iPhone、iPad使用第三方軟體市集，預期也會藉由相同方式要求符合驗證，因此有可能會使相關成本轉嫁至開發者或消費者身上。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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