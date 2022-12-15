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Qualcomm推出以Wi-Fi 7為基礎的沉浸式家用連接平台 相應產品將於明年下半年問世

聯合新聞網／ 楊又肇

Qualcomm宣布將推出以Wi-Fi 7無線網路技術打造的沉浸式家用連接平台 (Qualcomm Wi-Fi 7 Immersive Home Platform)，將最大化利用5GHz及6GHz傳輸頻段，分別對應320MHz與240MHz頻寬，並且透過自動頻率控制 (Automated Frequency Coordination，AFC)統包服務支援更高功率運作模式，實現體積更小、更具能源效率，並且能有更高成本效益的家用連接平台裝置設計。

此次提出的Wi-Fi 7沉浸式家用連接平台將可提供超過20Gbps的總系統傳輸量，並且結合Qualcomm旗下多重連結網狀網路 (Qualcomm Multi-Link Mesh)技術，建構更高傳輸量與即時回應速度的無線網路系統。

此次採用設計，包含擴大5GHz頻段效能，分別加入240MHz頻寬與4K QAM調變功能，相比Wi-Fi 6提供高出80%的資料傳輸量，並且最大化利用6GHz頻段效能，加入支援320MHz頻寬與4K QAM調變設計，相比Wi-Fi 6E高出140%的資料傳輸量。

另外，Wi-Fi 7沉浸式家用連接平台更全面支援自動頻率控制統包服務，藉此實現全屋數千兆等級的無線網路覆蓋，同時也支援Wi-Fi 7多重連結與自適性干擾刪餘 (Adaptive Interference Puncturing)功能，即便身處流量壅塞環境也能達到最佳運作，並且能透過智慧壅塞迴避演算法確保高度網路傳輸效率，最高可讓單一連接裝置對應高達5.8 Gbps連接速度表現。

而藉由提高無線網路傳輸頻寬與即時回應速度，將能對應更快資料吞吐傳輸量，並且提供線上即時協作、遠距臨場互動，以及虛擬視覺場景與沉浸遊戲內容使用體驗。

本身更採模組化及可擴展設計，更方便合作業者更快打造應用產品，同時能降低設計成本，藉此縮減產品進入市場所需時間，藉由客製化設計更可對應三頻配置，可提供10Gbps至20Gbps無線網路傳輸容量，相比Wi-Fi 6幾乎提高2倍，進而滿足更多裝置連接數量與更高速連接速度，以及訊號延伸使用需求。

Wi-Fi 7沉浸式家用連接平台將採用與Qualcomm先前提出的Networking Pro系列Wi-Fi 7平台相同架構，目前已經向合作夥伴送樣測試，相關應用產品最快將在2023年下半年陸續進入市場，包含Linksys、NETGEAR在內網通設備業者都將推出相應產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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