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DeepMind公布可編寫電影腳本的人工智慧語言模型「Dramatron」

聯合新聞網／ 楊又肇

DeepMind近期對外公布新款人工智慧語言模型「Dramatron」，將能在使用者輸入簡單條件之後，即可快速建構完整電影或劇情腳本。

依照說明，「Dramatron」利用階層化應用語言模型框架，透過分析使用者輸入基本劇情摘要，即可透過一系列內容建構，進而完成一部電影或劇情腳本，甚至連劇名、角色、劇情節奏、地點描述與對話內容都能完整列出，而使用者還能進一步針對腳本內容進行調整。

在提供15名劇場及電影產業工作人士測試結果，相較使用OpenAI的GPT-2或GPT-3大型人工智慧語言模型所創造內容，藉由「Dramatron」創造劇情更具情感詮釋效果，同時內容描述也更加豐富，甚至稍加調整就能直接投入拍攝工作。

不過，也有參與測試人士持不同意見，認為透過人工智慧語言模型創作劇情前後一致性不足，或是內容不合理、角色情感詮釋不足等，顯示人工智慧語言模型在處理不同劇情內容仍有落差。而不少創作者更認為藉由條件輸入即可產生腳本的作法，與過往創作方式截然不同，似乎少了更多情感投入表現。

另外，DeepMind表示「Dramatron」訓練資料來源多半來自網路內容、新聞、書籍等內容，因此產生腳本內容可能還是會有偏見或冒犯文字等情況，甚至可能出現侵權內容，因此建議使用者利用「Dramatron」進行創作時，依然要作內容檢視，避免造成更大影響。

除了DeepMind提出「Dramatron」，OpenAI近期提出的ChatGPT，不僅能以更人性化方式對談，更能依照使用者輸入條件產生貼近合理情境的文章內容，甚至可以協助使用者編寫程式內容，更具備自行檢視錯誤功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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