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Dell呼籲企業慎重審視如何用雲、定義自有零信任基礎 並且盡早佈署量子運算優勢

聯合新聞網／ 楊又肇

Dell全球技術長John Roese在近期《麻省理工科技評論文章》 (MIT Technology Review)發表對於2023年的新興技術趨勢預測中，分別點出企業應該認真思考如何用雲、定義自有零信任基礎，並且盡早佈署量子運算優勢，以及建構可抵禦量子運算攻擊的防護安全措施。

John Roese表示，雖然許多企業都已經上雲，或是積極準備上雲，但其實首先應該要先了解上雲的必要性與成本開銷，並且檢視實際工作流程與相關負載，以及將數據放上雲端的技術可行性，並且從短期與長期佈署檢視成本狀況，藉此確認是否需要全面上雲，或是針對特定業務項目與雲端運算結合。

而對於目前市場推崇的零信任架構，John Roese認為不同企業、組織應該建立各自合適的管理政策，以及身分權限劃分與威脅管理方式，而更重要的是先建立一致的驗證控制標準，藉此在多雲環境建立相同的安全防護基礎，而不會因為管理權限差異化導致出現安全漏洞。

至於針對目前市場開始討論的量子運算，John Roese表示雖然看起來還很遙遠，但是從近年IBM、Intel、Google等業者加速競爭量子霸權趨勢，加上越來越多業者如NVIDIA、AWS等都開始藉由雲端運算結合現有CPU、GPU、AI加速器等方式，藉由打造模擬量子運算，讓各類運算需求能以更高執行效率完成，更意味量子運算應用型態的發展腳步越來越快，因此企業也必須加快投入量子運算優勢佈署，同時也應伴隨建立量子防護技術，避免他人利用量子運算發動密碼暴力破解等攻擊。

John Roese更預期在美國國家標準暨技術研究院 (NIST)於今年選定首波可行的後量子演算法，預期相關應用工具會在2023年開始陸續推出，將促使更多企業亦須加快擁抱量子運算佈局。

回到上雲策略部分，企業更應該謹慎思考多雲發展的必要性，或是思考以雲端佈局發展的優先性。John Roese認為兩種模式會以不同思路發展，前者會成為現有運作模式的延伸，透過不同雲端服務擴展服務應用範疇，後者則會以雲端佈局為優先，甚至將所有服務上雲，透過軟體定義方式建構不同運算服務。

不過，各個企業會有不同發展需求，因此在是否需要上雲的發展策略也會不同，在擁抱雲端的應用發展模式也會不一樣，John Roese呼籲企業仍應慎重檢視自身發展需求，思考更合適的上雲策略，並且建構更合適的零信任基礎，更需針對未來的量子運算趨勢做好準備。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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