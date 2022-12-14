中國政府立法規範以人工智慧、演算法生成內容 必須加上明顯識別標誌
日前由中國國家互聯網信息辦公室、工業和信息化部、公安部共同頒布的《互聯網信息服務深度合成管理規定》，將明文規定包含由人工智慧技術生成影像、聲音、對話內容或擬真場景，未來都必須透過顯著標記作為識別，同時任何組織與個人都不能以特定技術或手段，將其刪除、竄改或隱匿。
依照中國政府說明，此法主要是為了維護國家安全與社會公共利益，並且保護公民、法人及其他組織合法權益，並且依照《中華人民共和國網絡安全法》、《中華人民共和國數據安全法》、《中華人民共和國個人信息保護法》、《互聯網信息服務管理辦法》等法律與行政法規制定。
在此法規範之下，意味在中國境內所有藉由人工智慧、演算法所生成內容都必須透過明顯標誌提供識別，讓使用者能直覺了解所見內容並非真實。
同時，中國政府更要求提供各類以人工智慧、演算法產生內容的服務必須定期接受審核，並且評估、驗證演算法機制，而使用相關服務的用戶也必須事先完成實名認證，藉此確保生成內容不會應用在不法事宜，同時也能建立闢謠機制與申訴、舉報管道。
雖然相關法規明顯是為了規範諸如近期包含Deepfake、Midjourney、DALL·E、AI Art，以及ChatGPT等人工智慧技術應用服務可能引發亂象，但並未進一步說明是否同樣針對手機等裝置應用人工智慧提供額外修容效果的相機功能加以規範。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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