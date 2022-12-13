才剛清理過人事…馬斯克再下狠手 開價768元就把「藍鳥雕像」賣了

接管推特（Twitter）以後馬斯克清理完人事，現在要來清理辦公室了。根據外媒報導，馬斯克正在拍賣推特舊金山總部辦公室的物件，從濃縮咖啡機到站立辦公桌、NEC投影機、多台27吋iMac和Google Jamboard數位白板顯示器等，更多拍賣品都可以在HGP網站上一覽無遺。

Twitter的拍賣將於在明年1月17日開始到1月18日舉行，除了一些常見的辦公設備，還有一些充滿著品牌意象的有趣商品，像是有Twitter藍鳥的雕像，以及「@」造型的花盆，拍賣起價都是25美元（約台幣768元）。

其他像是濃縮咖啡機、烤箱、加熱櫃和冰箱起價是25美元。這次的拍賣中有少數商品起價較高為50美元（約台幣1535元）。Twitter也上架一些躺椅與長椅，其中甚至還有一些椅子是名牌，看起來已經算是很划算的價格。

推特總部辦公室內的許多物件即將被拿出來拍賣販售。圖擷取自HGP

負責本次推特拍賣的是資產顧問和拍賣服務公司Heritage Global Partners (HGP)，HGP向《Forbes》表示，推特的拍賣與公司的財務狀況無關。畢竟比起馬斯克花了440億美元買下推特，這些辦公物件拍賣所得只是一點小錢。

接手公司後，馬斯克裁撤掉公司大約三分之二的員工，後續又大砍約聘人員，上個月他曾表示已經完成裁員並積極招聘工程和銷售團隊職缺，同時鼓勵員工進行內部人才推薦。

現在馬斯克於辦公室清出一千多件商品，連藍鳥的紀念品也要賣掉，看起來不論是人事還是辦公環境，他都做出相當徹底的整理。

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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