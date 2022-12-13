滿足眾多應用彈性設計下 Arm強調推動更豐富化的運算能力成長

針對Arm近年來的發展，Arm發展策略與行銷部門執行副總裁Drew Henry 12月12日在台表示，因應越來越多運算都開始藉由人工智慧技術推動更高算力，Arm目前也讓旗下設計產品更加豐富化，並且鎖定高速運算需求發展，同時維持可滿足眾多應用的彈性設計。

依照Arm公布數據，目前全球已經有超過2400億個以Arm架構為基礎的晶片產品進入市場，光是在2021年就有292億組晶片供貨，目前更向全球市場超過650家業者提供授權，甚至每年以超過50家的速度提供授權。

而在未來市場逐漸聚焦在資料中心、自駕車、人工智慧等技術領域發展，意味各家晶片業者投入開銷逐年增加，同時運算複雜度也隨之擴大，使得傳統摩爾定律逐漸失效，轉以更快腳步發展，因此Arm認為必須投入全新設計以利推動更大規模算力成長，並且透過運算流程最佳化讓運算效率提升。

在先前公布消息中，更可以看見Arm藉由全新Cortex-X CPU設計、Immortrails GPU、Neoverse、Ethos、自駕車解決方案等設計強化垂直整合發展效益，另一方面也藉由擁抱雲端運算，透過Arm架構設計強化傳統資料中心運算效能，並且帶動更顯著的低耗電運算特性。

例如目前在行動運算與Qualcomm等晶片業者合作導入Cortex-X CPU半客製化設計，而在資料中心應用也與NVIDIA等業者合作Neoverse等架構應用，Arm表示未來仍會朝相全面運算應用佈局。

另一方面，Drew Henry也強調Arm架構應用彈性，例如允許合作夥伴利用其架構直接打造產品，或是藉由指令集授權打造客製化產品，包含在手機應用產品，或是資料中心伺服器應用產品設計都能有高度彈性。

Drew Henry強調，目前Arm架構在市場有相當完整的健全佈局，同時也強調無畏諸如Intel、RISC-V等市場競爭者所發出挑戰，並且說明透過挑戰能更進一步了解市場真正需求，更可藉由與台灣在地供應鏈、合作夥伴一同擴展以Arm架構為基礎的運算發展。

同時，Drew Henry也表示運算技術在持續發展中，除了硬體技術持續提升之外，更重視與軟體整合應用發展，藉此在整體運算流程發揮更大效益。而針對未來運算發展，Drew Henry更認為將帶動更顯著的運算成長表現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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