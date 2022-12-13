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光陽提出「大有可微333優惠方案」 喊話政府應提供微型電動車購置補助

聯合新聞網／ 楊又肇

在日前經濟部核定新一期電動機車產業環境加值補助計畫，預計在2023年至2026年間再投入新台幣58.85億元推動機車行轉型，並且延續電動機車購置補助及設置充換電設施，藉此加快電動車普及轉型發展之後，光陽在近期接連呼籲政府除了要求微型電動車強制領牌，更應將此類車款加入購置補助，12月12日更宣布率先帶頭提出相應優惠方案，藉此吸引更多短程移動需求族群購車。

光陽執行長柯俊斌表示，動力相對不高的微型電動車過往一直是外籍移工、菜籃族、銀髮族等的短程使用載具，甚至近期也有越來越多學生族群藉由輕型電動車作為短距離代步工具，因此認為此類載具將成為機車行從油到電更合適的產品，同時也有助於台灣市場加速實現在2050年以前實現淨零排放目標。

不過，相較目前政府制定的電動機車購置補助方案，此類載具並未列入在內，因此光陽近期持續發聲呼籲政府應對此類載具給予相同補助資格，今日更與旗下近50家經銷商共同向政府喊話，希望政府同樣重視市場對於微型電動車的使用需求，並且比較一般電動機車提供「有感」購車補助。

除了向政府喊話，光陽此次更提出「大有可微333優惠方案」，讓消費者購買旗下舞風MINT、酷騎COZY兩款微型電動車，即可享有最高新台幣5000元優惠，並且推出「五大車主服務」讓微型電動車用戶能更安心上路使用，更預期在2030年率先實現新售電動車可達35%比例目標。

而此次提供銷售兩種車款均以新台幣47800元價格銷售，同時享有免考照即可騎乘使用，以及可透過居家用電充電等特性，搭配此次提出「大有可微333優惠方案」即可享有基本新台幣3000元購車金折抵，以及3人揪團可享每人再折新台幣2000元，或是以公司行號形式購車再享新台幣2000元折扣，最高可折抵新台幣5000元的優惠購車。

當然，從光陽的作法來看，無非是希望增加旗下電動車市佔率，而此次呼籲政府針對微型電動車也提供購置補助，更是希望進一步縮減與競爭對手Gogoro之間市佔比例差距，只是這樣的作法是否「公平」顯然就見仁見智了。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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