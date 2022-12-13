快訊

果粉們可以開始存錢了！外媒爆料「絕對漲」 頂規iPhone 15售價曝光

FTX創辦人在巴哈馬遭到逮捕 可能引渡回美受審

早晨財經速解讀／美CPI公布前夕 道瓊大漲530點 矽谷裁員八萬人 越裁股價漲越多？

一視同仁！逾50%股東投票支持 蘋果解除員工「不得討論敏感議題」限制

聯合新聞網／ 綜合報導
蘋果宣布取消員工不可在工作場所討論歧視與虐待有關的禁言條款。圖擷自Apple
蘋果宣布取消員工不可在工作場所討論歧視與虐待有關的禁言條款。圖擷自Apple

蘋果今年3月多位股東投票支持公司處理員工在公司內討論敏感議題的獨立審查，最近審查結果出爐，蘋果宣布取消員工不可在工作場所討論歧視與虐待有關的禁言條款。

根據《9to5mac》指出，蘋果董事會以一封名為「我們對開放與協作工作環境的承諾」的信，分享蘋果取消禁言條款的過程。他們表示，蘋果致力於安全、包容與獨立的工作環境，該讓員工在權利自由討論他們的工作條件。

在「一起呼籲雇主改變」的倡議組織中，蘋果董事會為了調查有關公司限制員工討論歧視與虐待等問題的指控，在Nia Capital首席執行官克里斯汀·赫爾（Kristin Hull）和明德魯基金會（Minderoo Foundation）的積極奔走下，超過50％的蘋果股東於3月份投票支持啟動第三方調查。

調查中一位獨立律師發現，這間市值2300億美元的公司有限制員工對敏感議題發表意見的情形，在協商後蘋果已同意從員工合約中取消該條款，且不管是全職或兼職員工，也不論是美國或海外分公司都一視同仁。

赫爾表示，蘋果此舉在企業中是巨大影響，它將為美國其他公司樹立典範，並創造趨勢。而會有今日這項好結果出現，是因為2021年出現 Apple Together運動，數百名員工強烈反對限制討論如種族主義、性別歧視、歧視與報復等。

延伸閱讀

氣炸！幫同學代購蘋果BTS沒「謝禮」 對方一連串屁孩樣喊：3、2、1你可hate我

蘋果安全+1！變態男搞「AirTag三遷」 藏身怪異地點跟蹤女子遭逮

摺疊iPhone夢碎？蘋果傳孵20吋摺疊機種 推出時間全看這關鍵

蘋果AirDrop在陸「所有人傳送限制10分鐘」效果奇佳？將拓展全球 激果粉製哏圖酸爆

相關新聞

一視同仁！逾50%股東投票支持 蘋果解除員工「不得討論敏感議題」限制

蘋果今年3月多位股東投票支持公司處理員工在公司內討論敏感議題的獨立審查，最近審查結果出爐，蘋果宣布取消員工不可在工作場所討論歧視與虐待有關的禁言條款。

光陽提出「大有可微333優惠方案」 喊話政府應提供微型電動車購置補助

在日前經濟部核定新一期電動機車產業環境加值補助計畫，預計在2023年至2026年間再投入新台幣58.85億元推動機車行轉型，並且延續電動機車購置補助及設置充換電設施，藉此加快電動車普及轉型發展之後，光陽在近期接連呼籲政府除了要求微型電動車強制領牌，更應將此類車款加入購置補助，12月12日更宣布率先帶頭提出相應優惠方案，藉此吸引更多短程移動需求族群購車。

搶進智慧物流　三維人攜手思想科技以Google Maps極大化服務能量

吃東西、買東西靠外送、電商網購大增，讓運輸物流業的業務爆量，儘管疫情趨緩已逐步解封，Maas（Mobility as a service 移動即服務）卻已成不可逆的趨勢，相關業者該如何有效管理及妥善分配運能，成為一大課題。大型運輸物流業者可以開發自有系統，但是中小型物流業者的資金、設備不足，面臨激烈競爭，該怎麼辦？

Riot Games對網易遊戲提出侵權訴訟 指《超前戰區》抄襲《特戰英豪》

Riot Games日前對網易遊戲提出侵權訴訟，指其打造遊戲《超前戰區》 (Hyper Front)抄襲《特戰英豪》 (Valorant)。

Uber自動駕駛車在美國拉斯維加斯上線 可用APP召喚叫車

想要體驗自動駕駛車嗎？即日起在美國拉斯維加斯開啟 Uber App 就有機會召喚到自動駕駛車囉！這是 Uber 和 Motional 共同在拉斯維加斯推出的服務，Motional 旗下的自動駕駛車將在 Uber 提供服務，目前自動駕駛車仍將由人類操作，但這兩家公司希望在 2023 年能推出真正無人駕駛計程車。

一周數位爆報／iPhone車禍偵測意外見1亮點！LINE被關靜音噴發玻璃心？沒了Zenly還有更好用的「抓猴神器」App

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。