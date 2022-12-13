一視同仁！逾50%股東投票支持 蘋果解除員工「不得討論敏感議題」限制
蘋果今年3月多位股東投票支持公司處理員工在公司內討論敏感議題的獨立審查，最近審查結果出爐，蘋果宣布取消員工不可在工作場所討論歧視與虐待有關的禁言條款。
根據《9to5mac》指出，蘋果董事會以一封名為「我們對開放與協作工作環境的承諾」的信，分享蘋果取消禁言條款的過程。他們表示，蘋果致力於安全、包容與獨立的工作環境，該讓員工在權利自由討論他們的工作條件。
在「一起呼籲雇主改變」的倡議組織中，蘋果董事會為了調查有關公司限制員工討論歧視與虐待等問題的指控，在Nia Capital首席執行官克里斯汀·赫爾（Kristin Hull）和明德魯基金會（Minderoo Foundation）的積極奔走下，超過50％的蘋果股東於3月份投票支持啟動第三方調查。
調查中一位獨立律師發現，這間市值2300億美元的公司有限制員工對敏感議題發表意見的情形，在協商後蘋果已同意從員工合約中取消該條款，且不管是全職或兼職員工，也不論是美國或海外分公司都一視同仁。
赫爾表示，蘋果此舉在企業中是巨大影響，它將為美國其他公司樹立典範，並創造趨勢。而會有今日這項好結果出現，是因為2021年出現 Apple Together運動，數百名員工強烈反對限制討論如種族主義、性別歧視、歧視與報復等。
📢 【實用】冰棒Zenly沒了！5款「找尋好友定位」App推薦！這2款人人都有、直接緊盯行蹤
📢 肉身騎士慘遭三寶車撞飛…觸發iPhone 14車禍偵測 網見「第一視角」大讚1亮點
📢 這次有精品款！11款LINE期間限定免費貼圖來了 打包爽用到2023年暑假
📢 【上班鬱卒】iPhone「提醒事項」App藏1招 大噴正能量自動喊話打氣
📢 【周報】迪士尼用60元貼圖乳滑？把iPhone App「滑掉」更耗電？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言