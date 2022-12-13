一視同仁！逾50%股東投票支持 蘋果解除員工「不得討論敏感議題」限制

蘋果今年3月多位股東投票支持公司處理員工在公司內討論敏感議題的獨立審查，最近審查結果出爐，蘋果宣布取消員工不可在工作場所討論歧視與虐待有關的禁言條款。

根據《9to5mac》指出，蘋果董事會以一封名為「我們對開放與協作工作環境的承諾」的信，分享蘋果取消禁言條款的過程。他們表示，蘋果致力於安全、包容與獨立的工作環境，該讓員工在權利自由討論他們的工作條件。

在「一起呼籲雇主改變」的倡議組織中，蘋果董事會為了調查有關公司限制員工討論歧視與虐待等問題的指控，在Nia Capital首席執行官克里斯汀·赫爾（Kristin Hull）和明德魯基金會（Minderoo Foundation）的積極奔走下，超過50％的蘋果股東於3月份投票支持啟動第三方調查。

調查中一位獨立律師發現，這間市值2300億美元的公司有限制員工對敏感議題發表意見的情形，在協商後蘋果已同意從員工合約中取消該條款，且不管是全職或兼職員工，也不論是美國或海外分公司都一視同仁。

赫爾表示，蘋果此舉在企業中是巨大影響，它將為美國其他公司樹立典範，並創造趨勢。而會有今日這項好結果出現，是因為2021年出現 Apple Together運動，數百名員工強烈反對限制討論如種族主義、性別歧視、歧視與報復等。

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