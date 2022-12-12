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搶進智慧物流　三維人攜手思想科技以Google Maps極大化服務能量

聯合新聞網／ 消費中心／綜合報導
車聯網服務新創公司「三維人」和思想科技合作，推出人工智慧技術賦能的智慧運輸物流即服務（SLaaS），提供中小型物流業者最佳的管理平台。圖／思想科技提供
車聯網服務新創公司「三維人」和思想科技合作，推出人工智慧技術賦能的智慧運輸物流即服務（SLaaS），提供中小型物流業者最佳的管理平台。圖／思想科技提供

吃東西、買東西靠外送、電商網購大增，讓運輸物流業的業務爆量，儘管疫情趨緩已逐步解封，Maas（Mobility as a service 移動即服務）卻已成不可逆的趨勢，相關業者該如何有效管理及妥善分配運能，成為一大課題。大型運輸物流業者可以開發自有系統，但是中小型物流業者的資金、設備不足，面臨激烈競爭，該怎麼辦？

過去曾為計程車隊、車輛租賃與電商物流等大型企業客戶，開發車聯網服務的車聯網新創公司「三維人」(3 drens)，看見這樣的市場需求，於是和「思想科技」合作，以「以Google Maps Platform」為基礎，推出人工智慧技術賦能的智慧運輸物流即服務（SLaaS）。

「三維人」共同創辦人兼營運長余償鑫表示，SLaaS對於中小型物流業者來說有幾大優勢，第一個就是SaaS模式入門的門檻低，可支援各種車機設備、彈性因應業務需求做調整；第二個是發揮數位流程的最大效益，將訂單跟車隊管理數據資料彙整在一起監管；第三是Google Maps Platform最後一哩路（LMFS）方案提升地圖精準度，讓團隊可以專心致力於協助物流業者完善貨運體驗。

「三維人」共同創辦人兼營運長余償鑫談到和「思想科技」的合作強調，有堅強的技術團隊與和時俱進的優化服務能量，讓「三維人」聚焦在核心研發工作，提供物流業者最佳的是使用體驗。圖／思想科技提供
「三維人」共同創辦人兼營運長余償鑫談到和「思想科技」的合作強調，有堅強的技術團隊與和時俱進的優化服務能量，讓「三維人」聚焦在核心研發工作，提供物流業者最佳的是使用體驗。圖／思想科技提供

「Google Maps Platform背後有堅強的技術團隊與時俱進的優化服務能量，讓我們無後顧之憂的聚焦在核心研發工作。」余償鑫補充道。而協助三維人的思想科技業務經理洪紹惟表示：「思想科技過去曾經為許多運輸物流業者提供Google Maps Platform優化服務，加上這次和三維人的合作，深刻感受運輸物流產業在轉型過程中面臨的諸多挑戰，因此積極向市場介紹LMFS跟按需乘車與配送(ODRD）方案以解決業者們的營運痛點。」

Google Maps的相關應用及配套服務相當完善，余償鑫指出，運輸物流業者使用SLaas的時候，不用跳離App即可使用地圖導航，不僅服務無斷點、也能更好蒐集第一手數位軌跡資料，以利後續數據分析再利用。另外，收費方式以完成一筆訂單進行收費，可以協助運輸物流業者更容易控制營運成本，加上Google Maps Platform 在穩定性、安全性與擴充性的表現出色，有利於運輸物流業者的使用以及三維人推展智慧運輸物流即服務（SLaaS）。

洪紹惟也表示，運輸物流業者的競爭並非局限於台灣市場，希望藉由思想科技和三維人的合作，一起為客戶解決問題，有機會讓台灣客戶將業務和服務推展到台灣之外的亞洲市場，甚至能夠掌握全球智慧物流市場商機，充分展現台灣在智慧運輸物流這一塊的實力。」

車聯網新創公司「三維人」以「Google Maps Platform」為基礎，在穩定性、安全性與擴充性的表現出色，有利於運輸物流業者的使用。圖／思想科技提供
車聯網新創公司「三維人」以「Google Maps Platform」為基礎，在穩定性、安全性與擴充性的表現出色，有利於運輸物流業者的使用。圖／思想科技提供

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