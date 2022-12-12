NVIDIA確認明年度的GTC技術大會將維持線上形式舉辦

接連幾年都是以線上形式舉辦年度GTC技術大會活動，NVIDIA稍早在官方網站證實明年度的GTC技術大會活動依然會維持線上形式舉辦，預計在2023年3月20日至23日之間展開。

即便諸多美國業者都已經開始恢復實體展會活動，就連年度消費電子展CES也已經恢復在美國拉斯維加斯舉辦，但NVIDIA顯然考量疫情仍有一定影響，因此在CES 2023期間的發表活動僅以線上形式舉辦，實際展示更僅透過預約制提供參觀。

或許在此考量之下，使得NVIDIA決定明年間舉辦的春季與秋季GTC技術大會活動，都會以線上形式展開。

而沒意外的話，在今年已經宣布推出以Arm架構打造的「Grace」CPU，以及「Hopper」GPU構成Superchip設計，預期NVIDIA將會公布更多以此超級晶片組合構成的人工智慧技術應用，以及新款超算電腦運作模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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