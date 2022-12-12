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Riot Games對網易遊戲提出侵權訴訟 指《超前戰區》抄襲《特戰英豪》

聯合新聞網／ 楊又肇

Riot Games日前對網易遊戲提出侵權訴訟，指其打造遊戲《超前戰區》 (Hyper Front)抄襲特戰英豪》 (Valorant)。

依照Riot Games說明，《超前戰區》無論在遊戲形式、角色、地圖與武器設計均抄襲《特戰英豪》。而在Riot Games於2019年10月以「Project A」名稱公布《特戰英豪》之後，網易遊戲顯然也立即啟用以「Project M」名稱的《超前戰區》開發工作。

雖然《超前戰區》在新加坡等地區上線運作之後，不少玩家認為這款遊戲幾乎就是《特戰英豪》，雖然網易遊戲後續做了不少修改，但Riot Games仍認定《超前戰區》明顯超級《特戰英豪》。

不過，目前此項訴訟顯然尚未對網易遊戲構成影響，目前在Google Play Store與App Store的《超前戰區》仍可正常下載，甚至在Google Play Store還累積超過100萬次下載次數，甚至也累積超過4.8萬評論。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

特戰 抄襲

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