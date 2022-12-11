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OnePlus迎品牌9週年 「OnePlus Featuring」計畫打造多元合作產品

聯合新聞網／ 楊又肇

OnePlus (一加)稍早宣布迎接品牌成立9週年，將啟用全新名為「OnePlus Featuring」的合作計畫，將攜手第三方業者打造更多元產品，並且融入一加「永不妥協」 (Never Settle)的設計精神，藉此讓共同打造產品發揮更極致體驗。

而依照OnePlus說明，首波合作產品將是一款客製化機械式鍵盤，而據說將與近期推出多款客製化機械式鍵盤的Keychron合作，但目前雙方並未透露更進一步合作細節。

此款客製化機械式鍵盤將會在明年第一季內公布更多具體消息，預期也會公布實際上市資訊。

OPPO產品長劉作虎表示，過去OnePlus藉由玩家社群反饋意見打造諸多「永不妥協」的手機產品，而在品牌回歸OPPO體系之後，將能在取得更多資源情況下，擴大與外部第三方業者合作機會，預期將能進一步藉由全球超過50個國家地區的玩家社群成員反饋意見，創造更豐富的科技產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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