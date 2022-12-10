美國聯邦貿易委員會確定介入調查微軟收購動視暴雪是否構成市場壟斷
即便微軟強調收購動視暴雪不會構成市場壟斷，甚至也承諾將持續向其他平台提供動視暴雪遊戲作品，但顯然仍無法順利說服美國聯邦貿易委員會 (FTC)。
美國聯邦貿易委員會表示將著手調查微軟收購動視暴雪構成潛在影響，同時認為即使微軟說明不會壟斷收購遊戲公司所製作內容，但是從日前將其收購ZeniMax旗下Bethesda所打造《星空》 (Starfield)僅在Xbox與Windows PC平台發行，認為微軟有動機操作遊戲是否成為平台獨佔，以便讓自身在遊戲市場發展得利，甚至可能藉由操作遊戲定價，或是刻意限制在其他遊戲平台上的內容表現體驗、發售時間等情況，藉此降低玩家加入其他平台意願。
除了美國聯邦貿易委員會，微軟收購動視暴雪的作法也已經被歐盟反壟斷機構盯上，並且將進行深入調查，而英國市場競爭監管機構也在今年9月深入調查微軟收購動視暴雪的交易，包含澳洲、紐西蘭、日本與韓國也同樣持續觀察微軟此筆交易是否影響市場競爭，僅包含沙烏地阿拉伯、巴西等地區同意微軟收購動視暴雪。
而此次美國聯邦貿易委員會宣布將介入調查微軟此筆交易是否構成壟斷，有可能導致微軟無法順利在原定計畫於2023年7月以前完成交易，屆時可能導致微軟此筆收購失敗，或是必須重新簽訂收購協議。
不過，微軟總裁Brad Smith認為收購動視暴雪實際上能加速推動遊戲市場成長，而動視暴雪執行長Bobby Kotick也表示有信心與微軟完成交易，並且強調此筆交易對於動視暴雪員工、市場競爭，甚至整體遊戲市場發展都更有利，甚至也認為讓玩家能有更多選擇。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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