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歐盟確認從2024年12月28日強制要求小型消費電子裝置需以USB-C介面充電

聯合新聞網／ 楊又肇

日前歐盟議會確認將於2024年底前強制要求包含iPhone、AirPods在內消費電子產品，必須採用USB-C作為通用充電介面設計之後，歐盟稍早確認自2024年12月28日起，在歐盟銷售的手機、平板、相機、耳機、掌機、隨身喇叭、電子書、無線滑鼠等消費電子產品都必須採用USB-C作為充電介面。

此項調整將僅先用於小型消費電子產品，預計在2026年4月28日才會擴展至筆電等較大型消費電子產品。而在歐盟議會看法中，此項調整將有助於簡化消費電子產品使用便利性，同時也能減少電子垃圾產生比例，同時增加消費電子產品的使用年限。

歐盟議會也在相關規範中要求所有透過有線方式充電運作，同時操作電功率在100W以內的消費電子產品都必須配置USB-C充電介面，並且支援快充與相同充電效率，讓使用者能藉由相同充電器幫多數消費電子產品補充電量。

另外，歐盟議會也在此次通過法令中要求消費電子產品製造商必須透過明確標示，讓消費者能輕易知曉可以使用哪些充電規格。而像是智慧型手錶、健康手環、運動追蹤設備等較小設備，目前則是在豁免範圍內，但未來預期也會隨著技術精進加入使用相同充電介面設計。

雖然歐盟並未規定相同充電標準，但在充電功率超過15W以上情況，則會要求必須相容USB PD規範，藉此讓裝置能以更高充電功率補充電量。不過，此項規定目前僅限有線充電裝置，尚未強制對無線充電裝置進行規範。

依照歐盟統計，若全面採用統一充電介面，在電子裝置原廠盒裝內扣除非必要的充電器，每年約可節省高達2.5億歐元的開銷，並且能大幅降低因重複累積充電器所產生的電子垃圾問題。

而在歐盟此規範之下，更導致蘋果在2024年預計推出手機必須轉用USB-C連接埠，將無法繼續使用Lightning連接埠。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

歐盟 USB USB-C

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