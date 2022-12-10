萬代南夢宮公布最新作《鐵拳8》實機遊玩影片

萬代南夢宮稍早於The Game Awards頒獎典禮中，公開《鐵拳》系列最新作《鐵拳8》實機遊玩影片。

《鐵拳8》預計在PlayStation 5、Xbox Series X|S，以及Steam平台推出，但目前尚未公布遊戲上市時間。

遊戲將以Unreal Engine 5遊戲引擎開發，並且強調從零重新打造高解析度角色模型，更呈現真實肌膚質感與髮絲飄動細節，加上可被破壞的場景表現，藉此讓玩家能感受更沉浸的視覺體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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