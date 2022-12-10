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《Final Fantasy XVI》確定於明年6/22推出，公布最新預告影片「復仇」

聯合新聞網／ 楊又肇

Square Enix於The Game Awards遊戲大獎頒獎典禮上宣布，Final Fantasy XVI》確定在2023年6月22日上市，並且釋出最新預告影片「復仇」 (Revenge)，而索尼互動娛樂也公布此款遊戲典藏版、藍光／數位豪華版，以及藍光／數位標準版內容，同時也公布預購特典及早鳥購入特典內容。

將登上PlayStation 5成為遊戲主機平台獨佔作品的《Final Fantasy XVI》，是由曾經製作《Final Fantasy XIV》的吉田直樹擔任製作人，並且由《最後的遺跡》總監高井浩擔任此次作品總監，故事則回歸系列作品早期圍繞在「水晶」的冒險故事，並且結合中世紀奇幻元素，目前僅在PlayStation 5平台獨占推出。

玩家將扮演羅札利亞公國第一王子克萊夫・羅茲菲德，並且與身為寄宿召喚獸「鳳凰」力量顯化者的弟弟約書亞，一同被捲入圍繞母水晶的戰亂之中。

而索尼互動娛樂此次公布遊戲上市資訊，則確認將推出典藏版、藍光／數位豪華版，以及藍光／數位標準版，具體細節如下：

《Final Fantasy XVI》典藏版 (新台幣10990元)：

• 《Final Fantasy XVI》遊戲本篇 (實體光碟版)

• 高品質精緻模型「鳳凰 VS 伊弗利特」

• 召喚獸浮雕胸章收藏組

• 特製美術鐵盒

• 世界地圖圖案布巾

• 遊戲內道具：武器「嗜血劍」

購買《Final Fantasy XVI》典藏版的玩家可獲得「數位迷你畫集」、「數位迷你原聲輯」和遊戲內道具：配件「學者眼鏡」 (經驗值獲得量增加)。此外，《FINAL FANTASY XVI》典藏版的早鳥購入特典為遊戲內道具：武器「英勇之心」和配件「貓妖幸運墜飾」 (遊戲內貨幣獲得量增加)。

《Final Fantasy XVI》豪華版 (新台幣2990元)：

• 《Final Fantasy XVI》遊戲本篇 (實體光碟版)

• 特製美術鐵盒

• 世界地圖圖案布巾

• 早鳥購入特典為遊戲內道具：武器「英勇之心」和配件「貓妖幸運墜飾」 (遊戲內貨幣獲得量增加)

《Final Fantasy XVI》數位豪華版 (新台幣2690元)：

• 《Final Fantasy XVI》遊戲本篇（數位下載版）

• 數位迷你畫集

• 數位迷你原聲輯

• 預購特典為遊戲內道具：配件「學者眼鏡」 (經驗值獲得量增加)、武器「英勇之心」和配件「貓妖幸運墜飾」 (遊戲內貨幣獲得量增加)

《Final Fantasy XVI》實體光碟版／數位下載版 (台幣1990元)：

• 實體光碟版實體光碟版早鳥購入特典為遊戲內道具：武器「英勇之心」和配件「貓妖幸運墜飾」 (遊戲內貨幣獲得量增加)

• 數位下載版預購特典為遊戲內道具：配件「學者眼鏡」 (經驗值獲得量增加)、武器「英勇之心」和配件「貓妖幸運墜飾」 (遊戲內貨幣獲得量增加)

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Final Fantasy

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