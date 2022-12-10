任天堂於The Game Awards頒獎典禮上公布《超級瑪利歐》動畫電影最新宣傳影片
日前公布第二波預告影片之後，任天堂在The Game Awards頒獎典禮上公布《超級瑪利歐》動畫電影最新宣傳影片，將讓眾人一窺蘑菇王國生活樣貌，甚至可看見瑪利歐透過水管移動逗趣神情。
《超級瑪利歐》動畫電影由任天堂與Illumination Entertainment合作打造，並且由環球影業負責發行，預計在2023年4月正式上映，屆時也會在台灣推出。
瑪利歐配音將由曾參與《侏羅紀公園》、《星際特攻隊》等電影演出的「星爵」Chris Pratt擔任，而路易吉則會由曾在電視劇《費城永遠陽光燦爛》與電影《環太平洋》演出的Charlie Day配音，至於庫巴將由美國喜劇演員和歌手Jack Black配音。
碧姬公主配音將由擁有美國、英國及阿根廷三重國籍的女演員與模特兒Anya Taylor-Joy擔任演出，其他登場角色還包含大金剛與奇諾比奧，分別由加拿大男演員Seth Rogen與曾在《冒牌條子》、《明日世界》和《歌喉讚2》演出的喜劇演員Keegan-Michael Key擔任配音。
至於日語版的瑪利歐將由宮野真守擔任配音，碧姬公主則由志田有彩擔任配音，而路易吉的配音則由畠中祐演出，庫巴配音則是由三宅健太擔任，奇諾比奧配音由關智一飾演。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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