《地平線：西域禁地》擴充資料片《燃燒海岸》將於明年4/19推出

在The Game Awards頒獎典禮中，索尼互動娛樂宣布推出由Guerrilla Games打造動作冒險遊戲《地平線：西域禁地》 (Horizon Forbidden West)的擴充資料片《燃燒海岸》 (Burning Shores)，預計登上PlayStation 5平台，並且將於2023年4月19日正式推出。

此外，Guerrilla Games與Firesprite合作打造，對應PlayStation VR2遊玩的《地平線：山之呼喚》則確定將於2023年2月22日推出。

在《燃燒海岸》中，主角亞蘿伊將前往洛杉磯原始荒野，並且追尋邪惡威脅，而資料片故事將銜接《地平線：西域禁地》本篇結局，並且展開引人入勝的全新故事劇情。

而在《地平線：山之呼喚》中，玩家則將扮演全新角色，並且在冒險中遇見亞蘿伊，以及其他熟悉面孔與全新角色。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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