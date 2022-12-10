小島工作室宣布將推出《死亡擱淺2》，同樣登上PlayStation 5平台

日前進行諸多話題操作之後，小島工作室終於在The Game Awards遊戲大獎典禮上宣布，將再次於PlayStation 5平台推出《死亡擱淺2》 (DS2)，將成為過去推出的《死亡擱淺》 (Death Stranding)後續作品。

在此之前，小島秀夫已經透露將與美國演員Elle Fanning、日本女星忽那汐里合作下一款遊戲，而此次在The Game Awards遊戲大獎典禮上公布影片，除了證實將推出《死亡擱淺2》，影片中更確認曾演出《不可能的任務：鬼影行動》的法國演員Léa Seydoux，以及過去在遊戲中飾演主角Sam的美國演員Norman Reedus都將參與新作演出。

至於新作預期將接續《死亡擱淺》的故事，預期玩家也將再次踏上重新連結分崩離析世界的旅程。

目前《死亡擱淺2》確定將於PlayStation 5平台推出，但尚未確認具體上市時間，另外也未透露是否將於後續推出PC平台版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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