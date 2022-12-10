EA、光榮特庫摩公布《WILD HEARTS》即將登場的「強大化獸」
由EA旗下EA Originals攜手光榮特庫摩打造，強調以狩獵為主題的動作冒險遊戲《WILD HEARTS》 (狂野之心)，在The Game Awards頒獎典禮中公布「強大化獸」宣傳影片，說明將遊戲登場的巨型野獸。
「化獸」是大自然力量化身，除了與自然環境結合，同時也會依照需求改造周圍環境，並且以殘暴、美麗的身姿呈現。
此次介紹的「化獸」包含「羅剎」、「天照守」和「嵐金虎」，將可在遊戲中看見其如何利用大自然力量與玩家對抗。
《WILD HEARTS》將在2023年2月17日正式推出，一般版建議售價為69.99美元，豪華版建議售價則是89.99美元，預計在PlayStation 5、Xbox Series X|S，以及Origin、Steam與Epic Games Store等PC 平台推出，並且將提供英語、日語、法語、義大利語、德語及西班牙語配音。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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