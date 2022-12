Naughty Dog確認《最後生還者 一部曲》PC版本將在明年3月登上PC平台

Naughty Dog稍早於The Game Awards遊戲大獎頒獎典禮上確認,將在2023年3月3日推出《最後生還者》重製版《最後生還者 一部曲》 (The Last of Us Part I)PC版本。

跟今年9月初於PlayStation 5平台推出重製版本相同,預計登上PC平台版本也將收錄《最後生還者 一部曲》單人故事模式,以及後續釋出的前傳章節《拋諸腦後》下載內容,另外也重新改良操作、影像及聲音呈現效果,並且加入大量輔助操作功能,讓更多玩家都能輕易遊玩此款遊戲。

至於PC版本是否會額外增加功能,或是對應更高顯示解析度表現,目前暫時還無法確認。

而接續推出《最後生還者 一部曲》PC版本,同時也凸顯Sony計畫藉由將原本僅在PlayStation平台獨占遊戲,藉由PC平台接觸更多玩家族群,增加其遊戲營收機會,甚至也能吸引更多PC平台玩家加入PlayStation平台。

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》

