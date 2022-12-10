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《暗黑破壞神4》確定明年6/6推出，同步揭曉新預告影片

聯合新聞網／ 楊又肇

暴雪娛樂宣布將於2023年6月6日正式推出《暗黑破壞神4》，同時也公布新預告影片。

《暗黑破壞神4》最早在2019年的BlizzCon活動上揭曉，將以過往系列作品為基礎打造，並且讓玩家可在遊戲中挖掘各種可能性，並且透過可自訂的天賦與技能系統，以及充滿傳說與套裝物品的掉寶系統，另外也能騎乘個人化坐騎。

同時，遊戲強調具備陰沈、成熟且紮實的世界觀，並且以黑暗世界為調性，同時具備史詩級的龐大規模地圖與更豐富角色客製化選項，將結合引人入勝的故事情節呈現。

遊戲預計在2023年6月6日推出，將分別在PlayStation 4、PlayStation 5、Xboxx Series X|S，以及Windows PC平台推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

暴雪

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