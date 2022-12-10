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CAPCOM確認《快打旋風6》將於2023年6月正式推出

聯合新聞網／ 楊又肇

CAPCOM在The Game Awards遊戲大獎典禮上公布，《快打旋風6》 (Street Fighter 6)將於2023年6月正式推出，同時也公布新預告影片。

在預告影片中，更確認包含世界巡迴、迷你遊戲，以及包含Dee Jay、Manon、Marisa與JP的遊玩畫面。

《快打旋風6》本身為系列作品迎接35週年的新作，其中採用與《惡靈古堡8：村莊》、《惡魔獵人5》、《魔物獵人 崛起》等遊戲使用的RE Engine遊戲引擎打造，並且讓畫面更加精細，甚至可以呈現更細膩動作表現。

而在遊戲中更啟用全新角色設計，藉此象徵系列作品進入全新世代，並且增加新操作「Modern Control Type」，以系列作品首次加入的「自動即時評論功能」等要素。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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