《柏德之門3》確定將於2023年8月推出
在今年度的The Game Awards遊戲大獎典禮中，由Larian Studios開發、發行，並且與《龍與地下城》 (Dungeons & Dragons)系列發行公司威世智 (Wizards of the Coast)合作的角色扮演遊戲《柏德之門3》 (Baldur's Gate 3)，確定將於2023年8月推出。
Larian Studios最早在2019年宣布推出《柏德之門3》，此次在The Game Awards遊戲大獎典禮中，終於確認遊戲將於2023年8月推出。
遊戲將採回合戰鬥設計，玩家可以可依照順序分配團隊成員行動指令，讓玩家體驗融合環境變因的回合策略遊玩模式。
而在遊戲中，玩家將回到被遺忘國度，再次感受以友情、背叛、犧牲、生存，以及利誘的劇情鋪陳。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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