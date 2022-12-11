一周數位爆報／iPhone車禍偵測意外見1亮點！LINE被關靜音噴發玻璃心？沒了Zenly還有更好用的「抓猴神器」App

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

疼惜度：★★★☆☆ 小編評語：可以理解他東想西想的原因，不過真的不要想太多啦～。

一名自稱有點「玻璃心」的網友表示，日前發現朋友把他的LINE訊息通知設成關閉，讓他開始懷疑是不是自己被討厭了，引起熱議。LINE示意圖。記者張議晨/攝影

驚訝度：★★★★★ 小編評語：當黃牛真的可以發大財嗎，但實在不可取啊。

不少人會到日本購買3C等產品賺取價差，但卻有一名中國女子在日本轉賣PS5主機，2年間撈進900萬台幣。（示意圖，讀者提供）

莫名其妙度：★★★★★ 小編評語：到底為什麼要把這功能拓展全球啊（怒）。

《聯合新聞網》實測，目前蘋果iPhone手機版本為iOS 16.1.2，其AirDrop功能仍還可以無限制地向「所有人」傳送文件或照片。（製圖／聯合新聞網）

實用度：★★★★★ 小編評語：不要再回味Zenly了（喂），平常常用的2款App就超好用的喔！

《聯合新聞網》推薦5款也能「定位好友所在位置」的App，看看哪一款最好用！（製圖／聯合新聞網）

驚訝度：★★★★☆ 小編評語：現在到底是粉絲太貼心到害怕，還是丈夫比較恐怖…。畢竟粉絲也知道直播主的住址了（抖）。

Twitch相當紅的直播主凱特琳，日前收到粉絲寄來價值超過7萬美元（台幣約210萬元）的禮盒，沒想到內含物卻讓人出乎意料，讓凱特琳相當不知所措。圖擷自the sun

實用度：★★★★☆ 小編評語：怎麼大家可以歪樓成這樣XD，但畫質真的很好耶。

蘋果iPhone 14系列加入「車禍偵測」功能，國內外出現不少案例拯救民眾性命。（翻攝自蘋果官網）

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