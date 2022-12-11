一周數位爆報／iPhone車禍偵測意外見1亮點！LINE被關靜音噴發玻璃心？沒了Zenly還有更好用的「抓猴神器」App

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你會被好友使用LINE的一舉一動而牽動心情嗎？一名自稱有點「玻璃心」的網友表示，日前發現朋友把他的LINE訊息通知設成關閉，讓他開始懷疑是不是自己被討厭了，引起熱議，有網友認為他可能慘被當「工具人」處理了。 （繼續閱讀…）
疼惜度：★★★☆☆
小編評語：可以理解他東想西想的原因，不過真的不要想太多啦～。
黃牛真的可以靠「轉賣」發大財嗎？一名中國大陸女子表示，「PS5（PlayStation 5）是史上最賺錢的商品」，她光是在日本收購後轉賣，2年間就賺了4000萬日幣（約台幣892萬5948元），相當驚人，外媒也看衰店家各式各樣的防止轉賣規則，仍無法嚇阻黃牛商。 （繼續閱讀…）
驚訝度：★★★★★
小編評語：當黃牛真的可以發大財嗎，但實在不可取啊。
蘋果（Apple）先前針對中國大陸，在iOS 16.1.1版本加入了AirDrop新的限制，只能向所有人傳送文件和照片10分鐘，沒想到未來真的將擴展至全球，引起果粉批評，就有國外網友大酸「一定是對中國大陸的鎮壓效果很好，所以才會把它擴展到全世界。」 （繼續閱讀…）
莫名其妙度：★★★★★
小編評語：到底為什麼要把這功能拓展全球啊（怒）。
被稱為「抓猴神器」的「冰棒」Zenly App，將於2023年2月3日關閉，不少粉絲感傷在這裡留下許多回憶，《聯合新聞網》曾報導如何保存Zenly App的紀錄。不少網友也尋找有無替代Zenly的App，可以「找尋朋友當下位置」，推薦了「冰友」等App，但其實透過「Google Maps」和蘋果（Apple）iOS系統的「尋找」App也能達成，《聯合新聞網》就帶你來玩一玩。 （繼續閱讀…）
實用度：★★★★★
小編評語：不要再回味Zenly了（喂），平常常用的2款App就超好用的喔！
國外一名在遊戲直播平台Twitch相當紅的直播主凱特琳，日前收到粉絲寄來價值超過7萬美元（台幣約210萬元）的禮盒，沒想到內容物卻讓人出乎意料，讓凱特琳相當不知所措。 （繼續閱讀…）
驚訝度：★★★★☆
小編評語：現在到底是粉絲太貼心到害怕，還是丈夫比較恐怖…。畢竟粉絲也知道直播主的住址了（抖）。
蘋果（Apple）iPhone 14系列新增「車禍偵測」功能在國外救了不少民眾，現在也有台灣人也因此獲救！一名機車騎士在路上遭對向三寶車輛直撞，觸發Siri偵測到車禍，隨後自動通報緊急聯絡人並報警，救回一命。該文引起網友熱議，網友還驚訝他所持的iPhone 14 Pro Max另一項功能也「好到不行」。 （繼續閱讀…）
實用度：★★★★☆
小編評語：怎麼大家可以歪樓成這樣XD，但畫質真的很好耶。
美國科羅拉多州日前舉行藝術博覽會，一幅名為《太空歌劇院》的畫作獲得數字藝術類別冠軍，該作品先由AI製圖工具Midjourney生成，再經過Photoshop潤色而來，不少藝術家相當不服氣，紛紛指控AI作品作弊，但也有人指出，隨科技進步，藝術創作應不受限制。
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人工智慧（又稱人工智能 Artiﬁcial Intelligence, AI）一詞，在現代高科技發展領域中，人工智慧長期獲得各方關注並對各產業產生深遠影響。
Ericsson稍早表示，已經與蘋果就iPhone機種中使用5G無線專利相關糾紛達成和解，並且由雙方簽署全球專利許可。
在今年度的The Game Awards遊戲大獎典禮中，由Larian Studios開發、發行，並且與《龍與地下城》 (Dungeons & Dragons)系列發行公司威世智 (Wizards of the Coast)合作的角色扮演遊戲《柏德之門3》 (Baldur's Gate 3)，確定將於2023年8月推出。
CAPCOM在The Game Awards遊戲大獎典禮上公布，《快打旋風6》 (Street Fighter 6)將於2023年6月正式推出，同時也公布新預告影片。
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