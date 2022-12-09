Sony準備好製造人形機器人了！但還要注意這1眉角

針對市場越來越多業者進駐機器人市場發展，Sony技術長北野宏明強調公司在技術上已經準備好製作人形機器人產品，但更重要的是確認此類機器人可以應用在哪些場景。

目前包含Tesla、小米、Boston Dynamics等業者都已經宣布打造人形機器人，而本田與Softbank也早已推出各自的人形機器人，但卻始終未能普及使用。

主要原因在於實際應用中，人形機器人仍有移動緩慢、不容易維持平衡等問題，因此目前多數機器人仍維持四足形式，或是以輪機結構打造移動系統，藉此確保其移動穩定性。此外，若是將應用目的鎖定在搬運重物，或是協助處理重複、繁瑣工作，實際上並不一定需要以人形外觀打造機器人，例如在亞馬遜倉儲中負責搬運貨物的機器人，便是以扁平圓盤狀形式設計。

不過，目前仍有不少業者計畫打造人形機器人，主因在於以人形外觀呈現的機器人還是有較高「親和力」，搭配更自然的人工智慧運作能力，顯然能讓使用者更願意與機器人產生互動。

Tesla打造的人形機器人「Optimus」，最快會在2023年進入量產，目標售價計畫低於2萬美元，小米所打造的人形機器人CyberOne「鐵大」則尚未公布量產時間。

至於Sony先前已經推出多款aibo機器狗，加上自身也有豐富的感光元件、影像與人工智慧軟體技術，因此對於未來人形機器人產品發展也具有相當信心。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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