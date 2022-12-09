以毫米波為基礎 Qualcomm推出覆蓋範圍更廣、傳輸頻寬更高的微型5G網路基站設計

Qualcomm稍早宣布推出名為Compact Macro 5G RAN的微型5G網路基站設計，主要鎖定戶外緊湊空間設置毫米波 (mmWave)基站需求。

相比Qualcomm過往推出的FSM 5G RAN小型基站 (Small Cell)，Compact Macro 5G RAN設計能以毫米波提高240%的連網覆蓋範圍，並且能減少戶外基站設置所需數量，進而可讓傳統毫米波基站建置成本減少約50%。

而Compact Macro 5G RAN是以FSM 5G RAN設計技術為基礎，內建多達256組微型天線模組，並且具備60dBm峰值等效全向輻射功率 (Equivalent isotropically radiated power;EIRP)，以及可達1GHz頻寬，同時配合大幅降低建置成本特性，讓電信業者能在建置基站空間相對狹小的城市環境更容易佈署毫米波連接資源，同時提高城市環境內的5G連接覆蓋範圍。

此外，由於Compact Macro 5G RAN以毫米波連接為基礎，更可以相對較少基站數量建構連接範圍更廣、傳輸頻寬更高的無線網路連接資源，即便應用在人口稀少的農村、郊區等環境，亦可以更少基站數量即可提供足夠的連網資源。

Compact Macro 5G RAN預計會在2023年第一季出貨，但目前Qualcomm並未透露首波合作業者細節。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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